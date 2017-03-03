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    Порошенко школьнику из Харькова: у меня не было цели стать президентом

    (обновлено: )12705
    Президент Украины Петр Порошенко в пятницу заявил, что у него не было цели стать президентом, он делал все, чтобы сделать страну лучше.
    Ivann Klimov, youtube

    "Я не уверен, что ты должен поставить перед собой цель обязательно стать президентом. Могу тебе сказать совершенно откровенно, что и у меня такой цели точно не было. Я собирался сделать все, что от меня зависит, для того чтобы сделать Украину лучше. Я строил заводы, строил фабрики, создавал рабочие места, создавал достаточно большие бюджетные поступления, пытался реформировать страну в парламенте. И когда надо было ее защищать, я, ни секунды не колеблясь, пошел ее защищать, не думая о том, что это принесет мне", — сказал Порошенко, отвечая на вопрос харьковского школьника, победителя международного чемпионата по решению математических задач, сможет ли он стать президентом, если будет хорошо учиться.

    Президент Украины Петр Порошенко
    пресс-служба Петра Порошенко
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    Порошенко был избран президентом на досрочных выборах в 2014 году в первом туре, за него проголосовали 54,7% пришедших на участки избирателей. Следующие выборы должны пройти в 2019 году. Ранее глава администрации президента Украины Игорь Райнин заявил, что работа по подготовке к обеспечению второго срока Порошенко на посту сейчас не ведется.

    По данным журнала "Форбс-Украина", в 2016 году Порошенко занял шестое место в рейтинге самых богатых людей страны, его состояние оценивается в 858 миллионов долларов. Порошенко является основателем кондитерской корпорации Roshen — одного из крупнейших европейских производителей кондитерских изделий, владеет Луцким автомобильным заводом и корпорацией "Богдан". Ему также принадлежит "Пятый канал".

    Петр Порошенко, выдвигая кандидатуру в президенты Украины, обещал в случае победы на выборах продать свой главный актив — корпорацию Roshen, однако пока этого не произошло. Продажей занимается инвесткомпания Rothschild, которая в условиях конфликта в Донбассенайти покупателя не может.

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