Порошенко школьнику из Харькова: у меня не было цели стать президентом

"Я не уверен, что ты должен поставить перед собой цель обязательно стать президентом. Могу тебе сказать совершенно откровенно, что и у меня такой цели точно не было. Я собирался сделать все, что от меня зависит, для того чтобы сделать Украину лучше. Я строил заводы, строил фабрики, создавал рабочие места, создавал достаточно большие бюджетные поступления, пытался реформировать страну в парламенте. И когда надо было ее защищать, я, ни секунды не колеблясь, пошел ее защищать, не думая о том, что это принесет мне", — сказал Порошенко, отвечая на вопрос харьковского школьника, победителя международного чемпионата по решению математических задач, сможет ли он стать президентом, если будет хорошо учиться.

Порошенко был избран президентом на досрочных выборах в 2014 году в первом туре, за него проголосовали 54,7% пришедших на участки избирателей. Следующие выборы должны пройти в 2019 году. Ранее глава администрации президента Украины Игорь Райнин заявил, что работа по подготовке к обеспечению второго срока Порошенко на посту сейчас не ведется.

По данным журнала "Форбс-Украина", в 2016 году Порошенко занял шестое место в рейтинге самых богатых людей страны, его состояние оценивается в 858 миллионов долларов. Порошенко является основателем кондитерской корпорации Roshen — одного из крупнейших европейских производителей кондитерских изделий, владеет Луцким автомобильным заводом и корпорацией "Богдан". Ему также принадлежит "Пятый канал".

Петр Порошенко, выдвигая кандидатуру в президенты Украины, обещал в случае победы на выборах продать свой главный актив — корпорацию Roshen, однако пока этого не произошло. Продажей занимается инвесткомпания Rothschild, которая в условиях конфликта в Донбассенайти покупателя не может.