В гумконвое РФ для Донбасса найдена военная техника - Порошенко

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что в российском гуманитарном конвое, проследовавшем во вторник в Донбасс, была найдена военная техника.

Ранее подобные обвинения уже звучали со стороны Киева. МЧС России не раз опровергало их, отмечая, что формирование автоколонн происходит открыто, и информация о содержимом грузе не скрывается.

"Сегодня утром мне поступило сообщение от наших пограничников, которые сообщили, что в 60-м так называемом гуманитарном конвое из Российской Федерации была найдена военная техника", — сообщила пресс-служба главы государства по итогам его встречи с комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христосом Стилианидесом.

Первая с начала 2017 года и 60-я с августа 2014 года автоколонна МЧС России с гуманитарным грузом отправилась в Донбасс утром во вторник из Донского спасательного центра в Ростовской области.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.