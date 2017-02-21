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    Россия

    Гуманитарная колонна МЧС РФ направилась в Донбасс

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    По информации МЧС РФ, из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области около четырех часов утра в сторону российско-украинской границы отправились 26 автомобилей, загруженные гуманитарной помощью, общий вес которой превышает 300 тонн.
    Конвой с гуманитарной помощью. Архивное фото
    RIA News Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Первая с начала 2017 года и 60-я с августа 2014 года автоколонна МЧС России с гуманитарным грузом отправилась в Донбасс из Донского спасательного центра в Ростовской области, сообщили в пресс-службе министерства.

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    "Из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области около четырех часов утра в сторону российско-украинской границы отправились 26 автомобилей, загруженные гуманитарной помощью, общий вес которой превышает 300 тонн", — сказал представитель МЧС.

    По его словам, большую часть груза составляют детские продуктовые наборы и предметы первой необходимости. "Продуктовые наборы предназначены для малышей до 1 года, в их составе молочные смеси, овощное, фруктовое и мясное пюре, молочные каши и соки", — отметил собеседник агентства.

    В пути следования к госгранице колонна разделится на две части. Одна из них проследует на пункт пропуска "Донецк", вторая — на "Матвеев Курган". Все автомобили пройдут таможенный и пограничный досмотры, как это требует международное законодательство по доставке гуманитарных грузов. После этого машины продолжат движение в Донецкую и Луганскую области.

    За рулем белых грузовых автомобилей — опытнейшие водители. Это спасатели, которые уже неоднократно доставляли жизненно важные грузы в Донбасс. "Помимо них в состав колонны также входят медики и технический персонал, готовые при необходимости оказать в дороге своевременную помощь водителям и сотрудникам, сопровождающим груз", — сказал собеседник агентства.

    Регулярные колонны МЧС России уже в течение 3 лет доставляют на юго-восток Украины продовольствие, предметы первой необходимости, детское питание, а также учебную литературу и школьные принадлежности. Для восстановления жилых домов и социальных объектов колонны МЧС России доставляли в Луганскую и Донецкую области строительные материалы: это стекло, древесина, цемент и многое другое, а в преддверие весенних полевых работ — семена зерновых культур.

    Всего с августа 2014 года 59 автоколонн МЧС России доставили в Донецкую и Луганскую области более 66 тысяч тонн жизненно важных гуманитарных грузов.

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