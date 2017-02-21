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    Решение СНБО о силовом разблокировании в Донбассе уже есть - Тука

    Тема:

    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике (479)

    (обновлено: )193741
    Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука отметил, что у власти нет желания применять силу по отношению к участникам блокады в Донбассе.
    Георгий Тука
    УНИАН

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Решение Совета национальной безопасности и оборон (СНБО) Украины о разблокировании поставок угля антрацитовой марки с неподконтрольных территорий Донбасса есть, но власти не хотят применять силу, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

    "Решение СНБО есть, но желания применять силу ни у кого нет, поэтому премьер и выступил с такой инициативой", — сказал Тука, комментируя переговоры премьер-министра Владимира Гройсмана с организаторами блокады в Донбассе.

    Митинг на Майдане в поддержку торговой блокады Донбасса
    Украинское фото
    Вече сторонников блокады Донбасса на Майдане в Киеве

    При этом замминистра отметил, что удивлен первым пунктом требований участников блокады, которые они выдвинули на встрече с Гройсманом, относительно освобождения военнопленных. "Для меня абсолютно непонятно, каким образом правительство может заниматься освобождением пленных", — сказал Тука.

    Также он подчеркнул, что организаторы акции часто неверно информируют рядовых ее участников.

    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

    С июля 2014 года Киев прекратил работу казначейства и Нацбанка на территории, подконтрольной самопровозглашенным ДНР и ЛНР, перестал выплачивать пенсии и соцпособия, а также зарплаты бюджетникам. С января 2015 года по решению властей в Донбассе введен пропускной режим. Запрещен ввоз на неподконтрольные Киеву территории продуктов и медикаментов.

    Читайте также — Еще та неделька: ЧП в энергетике, Майдан, блокада Донбасса и прочее

    Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.

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