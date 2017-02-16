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    Политика

    СБУ открыла дело против Пинчука из-за статьи в WSJ

    (обновлено: )7603
    Народный депутат фракции "Народный фронт" Виктор Романюк сообщил, что СБУ возбудила уголовное дело, фигурант которого, Виктор Пинчук, за публичные призывы о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
    Служба безопасности Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украина расследует уголовное дело в отношении посягательства бизнесмена Виктора Пинчука на территориальную целостность Украины в связи с публикацией его статьи для американского издания The Wall Street Journal, заявил народный депутат фракции "Народный фронт" Виктор Романюк.

    "Почти через месяц СБУ, все же сообщила о возбуждении уголовного производства, где фигурантом является Виктор Пинчук за известные публичные призывы о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создание террористической организации. Ждем ответа от спецслужб США и Великобритании о запрете Виктору Пинчуку въезда в указанные страны за сотрудничество и поддержку террористических организаций",  - написал Романюк на своей странице в Facebook.

    Виктор Романюк, facebook
    Депутатский запрос нардепа Виктора Романюка в СБУ
    Виктор Романюк, facebook
    Депутатский запрос нардепа Виктора Романюка в СБУ
    Виктор Романюк, facebook
    Ответ СБУ на депутатский запрос нардепа Виктора Романюка

    "Виктор Пинчук распространяет мысли о необходимости отсоединения от Украины оккупированных территорий как единственно возможный способ разрешения конфликта", — заявил нардеп.

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    Пинчук в конце 2016 года в статье Wall Street Journal заявил, что ситуация в мире меняется: все говорит о том, что новая президентская администрация в США изменит политику в отношении России, а в Европе к власти могут прийти лидеры, готовые договариваться с Москвой. По его словам, чтобы приспособиться к новым реалиям, Украина должна быть готова идти на "болезненные компромиссы", отказаться от попыток вступить в ЕС и признать, что в среднесрочной перспективе не станет членом НАТО. Он также призвал Киев принять результаты местных выборов в Донбассе.

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