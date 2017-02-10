Партия Порошенко извинилась за "художества" Гончаренко у посольства ФРГ

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КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" извинилась за действия своего депутата Алексея Гончаренко, разрисовавшего фрагмент Берлинской стены у посольства ФРГ в Киеве, сообщил в пятницу замглавы фракции БПП Сергей Березенко.

Ранее замглавы президентской фракции "Блока Петра Порошенко" Гончаренко в знак протеста против высказываний посла ФРГ в Украине Эрнста Райхеля о выборах в Донбассе написал слово "nein" ("нет") на фрагменте Берлинской стены, установленной на территории немецкого посольства в Киеве. Представитель МИД Германии Мартин Шефер выразил сожаление в связи с поступком депутата и назвал его "неподобающим". Глава МИД Украины Павел Климкин объяснил действия Гончаренко эмоциональностью.

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"Мы извинились перед посольством и непосредственно перед послом. Есть соответствующие конвенции, защищающие права посольств, в том числе, имущество. Часть Берлинской стены — это имущество посольства", — цитирует Березенко пресс-служба партия.

Ранее Райхель в интервью украинским СМИ заявил, что выборы в неподконтрольной Киеву части Донбасса должны состояться на тех условиях, которые будут "соответствовать европейским стандартам», но не обязательно, что выборы могут пройти только тогда, когда "там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг".

Это заявление вызвало возмущение у депутатов Верховной Рады, они обнародовали соответствующее заявление, согласно которому такая позиция посла, по мнению парламентариев, не соответствует минским соглашениям. По словам Климкина, с послом Германии в украинском МИД провели разговор. Он считает, что инцидент исчерпан.