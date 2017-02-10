Кризис – ничто, имидж – все. Заявление Климкина и другие скандалы

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал создание украинского института, который будет способствовать росту доверия к стране в международном интеллектуальном и культурном сообществе. При этом учреждение должно быть создано в ближайшие месяцы.

Климкин также прокомментировал инцидент, который случился с народным депутатом Алексеем Гончаренко, разрисовавшем фрагмент Берлинской стены у здания посольства Германии. Сам народный избранник в ответ заявил, что это – "классический совок".

А в кулуарах Киевского городского совета произошла потасовка между противниками и сторонниками скандальной стройки на станции метро "Героев Днепра". Потасовка могла перерасти в серьезную драку, однако в ситуацию вмешалась внутренняя охрана.

Подробнее эти и другие ключевые события в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог Алексей Якубин.

О ДОВЕРИИ К УКРАИНЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ СООБЩЕСТВЕ

"Мы проанализировали опыт европейских государств. Этот опыт не одинаковый, но таким образом страна может презентовать себя за границей. За последние три года мы проделали грандиозную работу, есть очень много отдельных проектов, но мы считаем, что настало время создать украинский институт. На основе проанализированного опыта, на основе наших бесед с гражданским обществом и многими экспертами мы считаем, что наиболее оптимальной формой для нас является государственное учреждение, которое не будет частью МИД, но будет аффилировано с ним", — заявил Павел Климкин.

Что мотивировало МИД Украины задуматься об репутации, об имидже Украины?

— Я думаю, что последние события, в том числе и с немецким посольством, с Берлинской стеной, которая многое видела. Эти вещи в какой-то мере мотивируют наш МИД показать, что у них есть другое видение и другой подход, который поможет улучшить международную ситуацию: вот давайте создадим украинский институт. На самом деле из того, что я пока слышал, не совсем понятно, что это будет за учреждение. Есть французский институт, есть похожие по названию институты в мире, которые занимаются тем, что распространяют культуру, науку той страны, которую представляют. Например, они дают деньги на переводы книг, проводят различные мероприятия, и я не уверен, кстати, что наш институт в виду постоянных бюджетных сокращений сможет позволить такие вещи. Из того, что я слышу, пока что не до конца понятно, чем этот институт будет заниматься, что он будет переводить или как будет переводить, как он вообще будет работать, кто будет вовлечен в этот процесс его работы.

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На ваш взгляд, какая сейчас репутация Украины на международной арене?

— Часто имидж Украины не самый лучший. Европейские страны и даже США во многом сосредоточены на себе, на тех процессах, которые у них проходят. А если их интересуют другие страны, то это страны или экзотические, или очень отличные от их общества. Например, Япония, которая имеет такой имидж, или Китай в последнее время.

И в сотрудничестве с которыми они, возможно, каким-то образом заинтересованы?

— Все верно. Или же они хотят следить за такой страной. Как был СССР, за которым в том числе западные различные институции следили. Украина, несмотря на то, что это средняя страна по размеру и по своему влиянию, она на самом-то деле часто обходится вниманием даже со стороны наших европейских коллег, которые сосредоточены на других проблемах. С одной стороны, тут есть проблема Украины, которая не всегда готова представлять свой современный образ в мире. Потому что если мы посмотрим, как часто у нас страну представляют в мире, кто представляет, это или какими-то скандальными видео из нашего парламента, или в этнографической манере, что на самом деле интересует только очень узкие круги публики. То есть многим интересно увидеть что-то современное. А у нас люди, которые отвечают за вывоз этого современного вовне, часто этого не делают.

О ПЕРФОМАНСЕ ГОНЧАРЕНКО

Павел Климкин также обсудил инцидент с участием народного избранника Алексея Гончаренко. Сам Гончаренко заявил: "За последние сутки было столько комментариев и стенаний по поводу стены. Думаю, нужно дать несколько комментариев. У нас идет полным ходом декоммунизация улиц, символов, но, похоже, главная декоммунизация — мышления — у многих еще даже не началась. На стенах не лежать, на газонах не лежать, по помытому не ходить – это классический "совок". Берлинская стена, ее фрагменты расписаны во всем мире. Это европейская демократическая традиция — использовать ее для политического плаката".

Как вы прокомментируете аргументы Гончаренко по поводу его поступка у посольства Германии?

— Странно звучат эти аргументы, что европейская традиция — не топтать газоны и т.д., тем более, если мы говорим о Германии. Что это, "совок", получается? Получается, декоммунизация закончится тем, что мы должны, наоборот, по газонам ходить, все пачкать. Странная логика. Мне кажется, что Алексей Гончаренко в какой-то мере достиг того, чего хотел, то есть он привлек к себе внимание. Мы знаем, что у нас часть депутатов готова совершать очень многие действия, чтобы привлечь к себе внимание. Можно вспомнить Радикальную партию, когда мы видим, что Олег Ляшко выдвигает одних фаворитов, а тот же Сергей Рыбалка, другие депутаты "затираются". Часто депутатам приходится идти на такие действия, чтобы привлечь к себе внимание и сказать: я же что-то делаю. Я думаю, они просто поняли, что человек их опередил в перфомансе. Конкуренция в этой сфере.

Алексей Гончаренко в Facebook Алексей Гончаренко написал на фрагменте Берлинской стены слово "нет" по-немецки

Гончаренко заявил, что консультации не проводились, и он представляет интересы части населения, которая так бы поступила на его месте.

— Я тут не совсем согласен. Я считаю, что отчасти это были согласованные действия, и если мы говорим о минских соглашениях, что часть находится в непубличной плоскости. И глобально посол ничего такого не сказал, что бы Петр Порошенко не обсуждал с Ангелой Меркель, когда он с ней встречался. Потому, я думаю, в какой-то мере через Алексея Гончаренко был послан некий сигнал в Германию, что не согласен наш политический класс на ту интерпретацию Минских соглашений, точнее, следованиям Минских соглашений, о которых в Германии говорят.

Луценко анонсировал расследование по данному инциденту. Каких результатов ждать?

— Мне кажется, это риторический вопрос. Открыть уголовное дело или расследование на нардепа – ну, открыли. У нас на многих депутатов открывают. И что? Германия – один из немногих союзников, которые остались у Украины, потому что, допустим, возьмем ту же Францию, которая находится в контексте выборов, Италия, которая не очень была глобально заинтересована в союзническом отношении с Украиной. Германия – это, наверное, один из последних бастионов, которые у нас остаются. Поэтому такие вещи достаточно печальны, что мы своими руками разрушаем связи с теми союзниками, которые у нас остались.

Народный избранник от фракции БПП Иван Мельничук пытался избить другого депутата этой политсилы — Сергея Лещенко. Почему?

— Вот этот перфоманс тоже будет использован в международном имидже Украины, как когда-то был использован кадр для одного из клипов.

Группа депутатов представила Меморандум о намерении принять Этический кодекс парламентариев. Как вы эту инициативу оцениваете?

— Это звучит немного смешно, когда начинают говорить об этике, тем более, что формально поведение депутатов и так регулирует Регламент. Создавать отдельный Этический кодекс, когда нет поведенческой этики… Давайте сделаем еще памятку поведения нардепа, дресс-код введем.

О ПОТАСОВКЕ В КИЕВСОВЕТЕ

В кулуарах Киевского городского совета произошла небольшая потасовка между противниками и сторонниками скандальной стройки на станции метро "Героев Днепра". Все началось со словесной перепалки между активистами, выступающими против строительства торгового центра, и их оппонентами. После этого обстановка накалилась и рисковала перерасти в серьезную драку, однако в ситуацию вмешалась внутренняя охрана. В итоге удалось избежать масштабного противостояния.

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— Это старая история, она уже длится больше года, когда началась постройка торгового центра над станцией метро, и мы помним фотографии с трещинами. Активисты говорят, что трещины увеличились, что над метро нельзя строить, что нужен запрет, что все эти документы подделаны и т.д., и что в итоге это закончится тем, что будут проблемы со станцией метро и пострадают люди. Но мы видим, что воз и ныне там, и борьба продолжается вокруг этой точечной застройки, которая продолжает быть застройкой раздора.

Почему в стране постоянно на улицы выходят именно активисты?

— Если человек назвал себя активистом, это уже какой-то род деятельности. Это уже как врач, патриот. И более того, у нас есть люди, которые себе это присвоили звание активиста, а другим они не дают такого права. И идет такая борьба: кто же настоящий активист. На самом деле, конечно же, это слово-наклейка. Глобально, мне кажется, у нас в стране сейчас такие слова, как активист, во многом девальвированы. Общество изначально относилось к активистам как к людям, которые работают или борются за какую-то идею позитивную, но сейчас часто уже часть общества реагирует на людей, которые называют себя активистами уже не самым лучшим образом. Часто они понимают, что это люди, которые прикрываются громкими фразами, борьбой за какую-то общественную справедливость, а в реальности занимаются проталкиванием каких-то конъюнктурных вещей или вообще лоббированием отдельных интересов и так далее.

В какой-то мере тут проблема еще в СМИ. СМИ очень часто таким людям тоже наклеивают ярлык "активисты". Хотя надо бы говорить, что люди совершили то-то и то-то, не называть их активистами. Грубо говоря, десакрализировать сами по себе эти действия, которые делают такие люди. А у нас просто часть СМИ некритично подходят к этим вещам. И мало ли, что там сделал человек, что-то облил краской: он активист, а это позиция. Хотя позиция может быть выражена только в рамках закона. Если эта позиция выходит за рамки закона, нарушает права других людей, то очевидно, что это уже не позитивная акция, а что-то негативное. И наклеивать на это ярлык активиста — это девальвация подобных действий.

О ПРОЦЕССЕ ВЫХОДА ВЕЛИКОБРИТАНИИ ИЗ ЕС

Палата общин британского парламента приняла в третьем, окончательном чтении акт, одобряющий проведение в действие статьи №50 Лиссабонского договора — о порядке выхода страны из ЕС. Законопроект поддержали 494 депутата, против выступили 122. В ходе предшествовавших финальному голосованию дебатов депутаты обсуждали несколько поправок, в результате ни одна не была принята.

Решение о выходе Великобритании из ЕС принято окончательно?

— Британия начинает этот процесс. Очень сложно говорить о его окончании, то есть Британия просто инициируя статью договора по поводу того, чтобы выйти из ЕС. Условия этого дела пока что парламенту не представлены. Более того, по той информации, которую мы слышим из Британии, об этих условиях будет договариваться правительство, не информируя парламент. То есть парламент будет проинформирован только в самом конце, когда будет готов пункт условий по поводу выхода. Насколько я понимаю, ЕС постарается сделать все, чтобы Британия ощутила этот выход, потому что если она его не ощутит, тогда данный пример может быть использован другими европейскими странами, которые подумают: вышли из ЕС, но сохранили доступ к свободному рынку. Потому, скорее всего, мы увидим попытку ЕС наказать Британию за выход. Насколько это будет сильным наказанием — это ключевой вопрос. Для Британии должна быть какая-то публичная порка.

Насколько просто это будет сделать?

— Я думаю, Британия ощутит на себе сложность выхода. Мы должны понимать, что выход Британии из общего рынка будет означать, что часть корпораций, которые имеют штаб-квартиры в Лондоне, не смогут работать там. То есть британцы, я думаю, на себе ощутят в ценовом плане вещи, связанные с выходом из ЕС, в контексте даже рабочих мест. Потому мы видим такую активность Терезы Мэй на западном фронте, я имею в виду попытку наладить отношения с США. За это, когда проходил саммит ЕС на Мальте, Мэй погрозили пальчиком и сказали: отдельные страны не имеют права договариваться с Трампом. ЕС должен сам договариваться. Она хочет, насколько я понимаю, компенсировать вот этот Brexit отношениями с США и, вполне может быть, зоной свободной торговли с этой страной.

Трамп тоже ратует за такие переговоры.

— Трамп в какой-то мере против ЕС. Помните, Трамп себя назвал "мистер Brexit". Соответственно, когда Трамп критикует ЕС, во многом он критикует в том смысле, что США по некоторым ветвям экономики проигрывают. Часть американских автомобильных мощностей проигрывают, например, немецкой индустрии. Потому Трамп хотел бы в какой-то мере умерить амбиции ЕС — и почему тут не использовать Британию? Мне кажется, что во многом Трамп считает, что это будет такой способ влиять постоянно на ЕС и осложнить работу Германии и данного союза.

Ранее спецкор Голоса Столицы Александр Ивасивка сообщил, что заседание Рады не обошлось без скандалов, в частности, депутат Мосийчук призвал исключить Алексея Гончаренко из делегации ПАСЕ.

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А эксперт ОО "Слово і Діло" Валентин Гладких в эфире "ГС" заявил, что серьезных последствий на международной арене поступок депутата Гончаренко не будет иметь, и у немцев хватит здравого смысла и опыта не реагировать на эту выходку.