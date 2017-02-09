Климкин объяснил поступок Гончаренко эмоциональностью депутата

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин объяснил эмоциональностью акцию заместителя руководителя президентской фракции "Блока Петра Порошенко" Алексея Гончаренко, разрисовавшего стену у посольства Германии в Киеве, но назвал ее лишней в политическом контексте.

Как сообщили ранее СМИ, заместитель руководителя президентской фракции БПП Гончаренко в знак протеста против высказываний посла ФРГ в Украине Эрнста Райхеля о выборах в Донбассе написал слово "nein" ("нет") на фрагменте Берлинской стены, установленной на территории немецкого посольства в Киеве.

"Любой поступок можно объяснить, и этот поступок можно объяснить эмоциональностью, но в политическом контексте это было лишним", — сказал Климкин на брифинге в четверг.

Он добавил, что немецкая сторона не воспринимает этот шаг как "что-то сознательно направленное против нее".

Ранее Райхель в интервью СМИ заявил, что выборы в неподконтрольной Киеву части Донбасса должны состояться на тех условиях, которые будут "соответствовать европейским стандартам", но не обязательно, что выборы могут пройти только тогда, когда "там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг". Это заявление вызвало возмущение у депутатов Рады, они обнародовали соответствующее заявление, согласно которому такая позиция посла не соответствует минским соглашениям. Депутаты также заявили о намерении бойкотировать прием, который проводит во вторник посольство Германии в Украине в связи с 25-летием открытия посольства в стране.