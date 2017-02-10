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    Киев тщательно готовит визит Порошенко в США и его встречу с Трампом

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    Украина - США: разговор Порошенко с Трампом (45)

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    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пояснил, что некоторые предложения в контексте взаимодействия украинского и американского лидеров готовятся дополнительно.
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины тщательно готовится к предстоящему визиту президента Петра Порошенко в Соединенные Штаты Америки и его встрече с президентом США Дональдом Трампом, заявил глава ведомства Павел Климкин в эфире украинского телеканала "1+1".

    Встреча президента Порошенко и греческого премьера Ципраса в Киеве
    Сайт президента Украины
    Встреча президента Порошенко и греческого премьера Ципраса в Киеве

    Порошенко и Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор, по итогам которого было заявлено о подготовке визита украинского лидера в Америку. По словам Порошенко, такой визит может состояться в ближайшее время. Для подготовки визита президента в США прежде поедет Климкин.

    "Мы общаемся и с Советом национальной безопасности, и с государственным департаментом. Нам нужно должным образом подготовиться к этой встрече. Поскольку мы имеем несколько вопросов на повестке дня, некоторые предложения в контексте взаимодействия украинского и американского лидеров мы готовим дополнительно. Сейчас их обсуждает наш посол, у нас есть несколько дополнительных контактов", — сказал министр, слова которого приводит новостной сайт телеканала.

    Климкин также заявил, что на следующей неделе посетит США. По его убеждению, новая администрация США знает, какой политики придерживаться и в чем заключаются ее интересы. "А ее интересы заключаются в том, чтобы поддержать демократическую и европейскую Украину и чтобы мы никаким образом не вернулись к постсоветской реальности", — заявил Климкин.

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    Ранее посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что визит Порошенко в США может состояться во второй половине февраля, его целью станет участие в программе председательства Украины в СБ ООН. Постоянный представитель страны при ООН Владимир Ельченко ранее сообщал, что Порошенко может совершить визит в США и провести заседание Совета Безопасности ООН по тематике конфликтов в Европе 21 февраля.

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