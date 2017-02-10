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    Встреча президента Порошенко и греческого премьера Ципраса в Киеве

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    Встреча президента Порошенко и греческого премьера Ципраса в Киеве
    Президент Украины Петр Порошенко на встрече с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом в Киеве
    Алексис Ципрас и Петр Порошенко в Киеве
    Встреча президента Порошенко и греческого премьера Ципраса
    Встреча президента Порошенко и греческого премьера Ципраса в Киеве
    Встреча президента Порошенко и греческого премьера Ципраса в Киеве
    Встреча президента Порошенко и греческого премьера Ципраса в Киеве
    Встреча президента Порошенко и греческого премьера Ципраса в Киеве
    Встреча президента Порошенко и греческого премьера Ципраса
    Встреча президента Порошенко и греческого премьера Ципраса в Киеве
    Встреча президента Порошенко и греческого премьера Ципраса
    Встреча президента Порошенко и греческого премьера Ципраса в Киеве
    Встреча президента Порошенко и греческого премьера Ципраса в Киеве
    Встреча президента Порошенко и греческого премьера Ципраса
    Встреча президента Порошенко и греческого премьера Ципраса в Киеве
    Встреча президента Порошенко и греческого премьера Ципраса в Киеве
    Сайт президента Украины
    Президент Украины Петр Порошенко на встрече с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом в Киеве
    Президент Украины Петр Порошенко на встрече с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом в Киеве.
    REUTERS/Valentyn Ogirenko
    Алексис Ципрас и Петр Порошенко в Киеве
    Алексис Ципрас и Петр Порошенко в Киеве
    Сайт президента Украины
    Встреча президента Порошенко и греческого премьера Ципраса
    Встреча президента Порошенко и греческого премьера Ципраса
    Сайт президента Украины
    Встреча президента Порошенко и греческого премьера Ципраса в Киеве
    Встреча президента Порошенко и греческого премьера Ципраса в Киеве
    Сайт президента Украины
    Встреча президента Порошенко и греческого премьера Ципраса в Киеве
    Встреча президента Порошенко и греческого премьера Ципраса в Киеве
    Сайт президента Украины
    Встреча президента Порошенко и греческого премьера Ципраса в Киеве
    Встреча президента Порошенко и греческого премьера Ципраса в Киеве
    Сайт президента Украины
    Встреча президента Порошенко и греческого премьера Ципраса в Киеве
    Встреча президента Порошенко и греческого премьера Ципраса в Киеве
    Сайт президента Украины
    Встреча президента Порошенко и греческого премьера Ципраса
    Встреча президента Порошенко и греческого премьера Ципраса
    Сайт президента Украины
    Встреча президента Порошенко и греческого премьера Ципраса в Киеве
    Встреча президента Порошенко и греческого премьера Ципраса в Киеве
    Сайт президента Украины
    Встреча президента Порошенко и греческого премьера Ципраса
    Встреча президента Порошенко и греческого премьера Ципраса
    Сайт президента Украины
    Встреча президента Порошенко и греческого премьера Ципраса в Киеве
    Встреча президента Порошенко и греческого премьера Ципраса в Киеве
    Сайт президента Украины
    Встреча президента Порошенко и греческого премьера Ципраса в Киеве
    Встреча президента Порошенко и греческого премьера Ципраса в Киеве
    Сайт президента Украины
    Встреча президента Порошенко и греческого премьера Ципраса
    Встреча президента Порошенко и греческого премьера Ципраса
    Сайт президента Украины

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    Встреча президента Порошенко и греческого премьера Ципраса в Киеве

    Президент Петр Порошенко поблагодарил премьер-министра Греции Алексиса Ципрас за неизменную поддержку его страной суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины и за позицию по Крыму, сообщает пресс-служба главы державы.

    Отдельно глава государства положительно оценил роль Греции в решениях Европейского Союза в отношении санкций против Российской Федерации.

    "Это особенно актуально сейчас, когда с 29 января по 6 февраля мы наблюдали резкую эскалацию ситуации вокруг Авдеевской промзоны, когда во время 22 градусного мороза Авдеевка осталась без света, тепла, воды и газа. И только решительные, четко скоординированные действия нашей команды, спасли 25-тысячный город", — сказал Порошенко.

    Смотрите также: Встреча премьера Греции Ципраса с Гройсманом в Киеве

    "Греция — активная страна, член ОБСЕ и организации черноморского сотрудничества. Поэтому то, что происходит в причерноморском регионе не может нас не волновать, поскольку это безопасность Европейского Союза, это безопасность европейского региона и, конечно, нас эти события касаются непосредственно, поскольку как раз на востоке Украины проживает значительное национальное меньшинство этнических греков", — сказал премьер Ципрас.

    Глава правительства подчеркнул, что Греция всегда поддерживала и поддерживает территориальную целостность Украины, верховенство права и убеждена в необходимости урегулирования ситуации с соблюдением международного права.

    "Для нас очень важно, чтобы были найдены пути урегулирования ситуации на Востоке и мы считаем, что лучше всего, если это будет дипломатический путь", — добавил греческий премьер.

    Он также отметил, что Греция поддерживает реформы в Украине, которые бы способствовали дальнейшей интеграции, сближению нашего государства с ЕС.

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