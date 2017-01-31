В Германии согласились не договариваться об Украине без ее участия - АП

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Германию достиг согласия, что никаких договоренностей об Украине не может быть без ее участия, заявил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев.

Петр Порошенко посетил Берлин в понедельник, 30 января. Как сообщили в Администрации президента, глава государства был вынужден прервать свой визит в Германию из-за ситуации в Авдеевке.

По словам Елисеева, визит президента в Германию проходил в условиях поддержания активных международных контактов руководства Европейского Союза, лидеров Германии, Франции и Великобритании с новой администрацией США и в рамках подготовки к неформальному саммиту ЕС, который состоится 3 февраля на Мальте, сообщает УНИАН.

Читайте также — Слова Зеркаль. Рудяков: тайные страхи МИД Украины стали известны всем

Он добавил, что этот визит был важным с точки зрения последнего обострения ситуации в Донбассе и состояния дел относительно прогресса в минских переговорах, в том числе относительно утверждения "дорожной карты" выполнения минских соглашений.

Как утверждает Елисеев, в Германии обсуждался вопрос о том, "каким образом привлечь американскую сторону к мирному урегулированию ситуации в Донбассе".

"Ключевая позиция: мы достигли согласия с немецким руководством, за что мы благодарны, это то, что ничего без Украины об Украине. То есть, то, что никаких переговоров или договоренностей без участия Украины не должно быть, и эта позиция была четко поддержана", — подчеркнул Елисеев в эфире "5 канала".

"Мы скоординировали подходы для укрепления единства и солидарности с Украиной, и также определения тех красных линий, которые должны быть при выполнении минских договоренностей", — добавил он.

Читайте также: Судьба Украины и Порошенко решится не в Вашингтоне — Бондаренко

Напомним, ранее на Reuters вышел комментарий замглавы МИД Украины Елены Зеркаль, в котором она выразила опасения, что Вашингтон и Кремль могут попытаться исключить Киев из переговоров по Донбассу, и заявила о недопустимости такого варианта развития событий.