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    Журналисты вольно трактовали слова об исключении Киева из переговоров - МИД

    (обновлено: )12711
    Спикер МИД Украины Марьяна Беца подчеркнула, что заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль не говорила о том, что Киев могут исключить из переговоров по Донбассу.
    Министерство иностранных дел Украины
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Журналисты Reuters произвольно трактовали слова заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль о том, что президент США Дональд Трамп может исключить Киев из переговоров по Донбассу, сообщила спикер отечественного МИД Марьяна Беца.

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    Ранее на Reuters вышел комментарий Зеркаль, в котором она выразила опасения, что Вашингтон и Кремль могут попытаться исключить Киев из переговоров по Донбассу, и заявила о недопустимости такого варианта развития событий.

    Елена Зеркаль не говорила про обеспокоенность тем, что Трамп может исключить Украину из переговоров по Донбассу. Слова, на которые обратили внимание, были выводами, сделанными журналистами Reuters", — цитирует Бецу "Украинская правда".

    По словам Бецы, Зеркаль подчеркнула, что Украина должна принимать участие с правом голоса во всех переговорах относительно ситуации в Донбассе и по Крыму.

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