Слова Зеркаль. Рудяков: тайные страхи МИД Украины стали известны всем

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В МИД Украины выразили опасения, что Вашингтон и Кремль могут попытаться исключить Киев из переговоров по Донбассу, и заявили о недопустимости такого варианта развития событий.

"Мы говорим о будущем нашей страны и поэтому не хотим быть исключенными из переговоров. Мы не хотим быть разменной картой. Мы хотим быть субъектом", – заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в комментарии Reuters.

Дипломат заявила, что после грубого нарушения Будапештского меморандума больше не верит в "джентльменские соглашения" на межгосударственном уровне.

После публикации комментария в МИД поспешили опровергнуть заявление Зеркаль. Как уточнила изданию "Украинская правда" пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, слова о том, что президент США Дональд Трамп может исключить Киев из переговоров о Донбасса — является произвольной трактовой Reuters и не отражают позиции Украины.

"Елена Зеркаль не говорила об обеспокоенности тем, что Трамп может исключить Украину из переговоров по Донбассу. Слова, на которые вы обратили внимание, были выводами, сделанными журналистами Reuters", - сказала Беца.

Политический эксперт Павел Рудяков считает, что при всем уважении и восхищении к госпоже Зеркаль, ей не нужно высказываться по этому поводу, поскольку она уже обиделась на Европейский союз и публично об этом заявила, а подавать в отставку.

"Что касается самой сути этого заявления по переговорам без Украины, то, мне кажется, что это симптоматично. Зеркаль, как функционер (я надеюсь, что бывший), своей спонтанной реакцией вышла за рамки дозволенного в чиновничьей среде, и озвучила все страхи, которые сейчас присутствуют в этой среде, и сделала их достоянием гласности", — сказал Рудяков в комментарии РИА Новости Украина.

Что касается самой сути этих страхов, то, по мнению эксперта, они абсолютно оправданы.

"После всех провалов в дипломатической работе в 2016 году, к которым непосредственно руку приложила сама госпожа Зеркаль, естественно нужно опасаться, что нас не будут спрашивать, поскольку мы продемонстрировали свою некооперативность, и это плохо. Зеркаль истерит, и, для того чтобы снять страхи, нужно уволить пару таких "зеркалей", и мне кажется, что это было бы правильным", - пояснил Рудяков.

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