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    Политика

    Генпрокуратура РФ отказала во вручении подозрения Януковичу

    Тема:

    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (475)

    (обновлено: )610
    Военный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что генеральная прокуратура Российской Федерации прислала украинским коллегам письмо, что она не будет выполнять наш запрос о международной правовой помощи.
    Допрос Виктора Януковича в режиме видеоконференции
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Российской Федерации отказала Киеву во вручении письменного подозрения экс-президенту Украины Виктору Януковичу, заявил в понедельник военный прокурор Руслан Кравченко, руководящий расследованием уголовного дела в отношении бывшего украинского лидера.

    Адвокат Януковича о перспективах рассмотрения дела его подзащитного
    канал "112 Украина" в YouTube
    Адвокат Януковича о готовности экс-президента дать показания в Украине

    "Они отказали нам в выполнении международного запроса относительно вручения письменного подозрения Януковичу. Генеральная прокуратура Российской Федерации прислала нам письмо, что она не будет выполнять наш запрос о международной правовой помощи", — сказал Кравченко на брифинге.

    По его словам, стороной обвинения выполнены все действия по направлению Януковичу письменного подозрения. В частности, прокуратура направила подозрения по всем возможным адресам проживания Януковича, они также переданы его защитникам.

    Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 28 ноября 2016 года перед допросом Януковича в режиме видеоконференции по делу о гибели людей во время Евромайдана в 2014 году зачитал уведомление о подозрении экс-президенту по новому делу — о госизмене. При этом адвокат Януковича утверждает, что его подзащитный не имеет статуса подозреваемого по этому делу, так как надлежащим образом не поучил уведомление о подозрении. Ранее суд в Киеве дал разрешение на проведение заочного досудебного расследования по данному делу. Согласно законам, процедура заочного осуждения может быть применена к подозреваемым, если они скрываются от следствия за рубежом.

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