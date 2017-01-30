Генпрокуратура РФ отказала во вручении подозрения Януковичу

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Российской Федерации отказала Киеву во вручении письменного подозрения экс-президенту Украины Виктору Януковичу, заявил в понедельник военный прокурор Руслан Кравченко, руководящий расследованием уголовного дела в отношении бывшего украинского лидера.

"Они отказали нам в выполнении международного запроса относительно вручения письменного подозрения Януковичу. Генеральная прокуратура Российской Федерации прислала нам письмо, что она не будет выполнять наш запрос о международной правовой помощи", — сказал Кравченко на брифинге.

По его словам, стороной обвинения выполнены все действия по направлению Януковичу письменного подозрения. В частности, прокуратура направила подозрения по всем возможным адресам проживания Януковича, они также переданы его защитникам.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 28 ноября 2016 года перед допросом Януковича в режиме видеоконференции по делу о гибели людей во время Евромайдана в 2014 году зачитал уведомление о подозрении экс-президенту по новому делу — о госизмене. При этом адвокат Януковича утверждает, что его подзащитный не имеет статуса подозреваемого по этому делу, так как надлежащим образом не поучил уведомление о подозрении. Ранее суд в Киеве дал разрешение на проведение заочного досудебного расследования по данному делу. Согласно законам, процедура заочного осуждения может быть применена к подозреваемым, если они скрываются от следствия за рубежом.