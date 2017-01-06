Кравчук: нам надо договариваться с Россией

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Бывший президент Украины Леонид Кравчук выступает за переговоры Киева и Москвы, в ходе которых "надо договариваться".

"Нам надо договариваться с Россией. Если бы Россия… Я давно об этом говорю и вам повторю. Если бы Россия как крупная страна по сравнению с Украиной, ведущая, действительно, и в Советском Союзе (…) понимала и приняла решение пойти навстречу, не управлять, а пойти навстречу и совместно решать те вопросы, которые можно решать, экономические, политические, культурно-языковые и другие, говорю вам: такого как сегодня, невосприятия России Украиной не было бы", — заявил "Эху Москвы" Кравчук.

По его мнению, если бы российская сторона уважала украинский народ и пошла навстречу, "все было бы по-другому, потому что поработить Украину невозможно".

"Возьмем Восток – там тоже уже сейчас не так все просто, как думалось в Крыму. (…) Поэтому если поставить такую невыполнимую, исторически неосуществимую задачу, это поставить себя перед историей в очень сложном положении (я бы так назвал мягко) для руководителей России", — добавил Кравчук.

Первый президент Украины не в первый раз призывает к украинско-российским переговорам. В августе прошлого года он заявил, что решить вопросы целостности и суверенитета страны, а также возвращения Донбасса и Крыма минские соглашения не смогут. Кравчук тогда предложил главе государства Петру Порошенко провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным без участия международных посредников.

В декабре Кравчук заявил, что Российская Федерация не предпримет широкомасштабного наступления на Украину, ей выгоднее использовать "точечное давление".