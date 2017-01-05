Погранслужба: на КПВВ в Донбассе образовались очереди из 700 автомобилей

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. На контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения АТО на въезд и выезд ожидали 710 автомобилей, сообщает в четверг Государственная пограничная служба Украины.

dpsu.gov.ua Работа КПВВ в Донбассе

"На КПВВ "Майорское" – 100/100; "Марьинка" — 200/130; "Новотроицкое" — 0/100; "Гнутово" — 30/50", — сообщает ведомство и добавляет, что на данный момент все КПВВ в зоне АТО работают в штатном режиме.

В течение минувших суток через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения в общем пересекли 19,9 тыс. человек и 3,4 тыс. транспортных средств:

"Майорское" — 4 615 человек и 690 транспортных средств; "Марьинка" — 5 355 человек и 1 145 транспортных средств; "Новотроицкое" — 4 085 человек и 915 транспортных средств; "Гнутово" — 2 570 человек и 615 транспортных средств; "Станица Луганская" — 3 245 человек", — сообщает Погранслужба.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.