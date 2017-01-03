Позиции военных в Донбассе обстреляли по всем направлениям - штаб АТО

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. В Донбассе продолжаются обстрелы позиции военных, за прошедшие сутки обстрелы велись по всем направлениям, сообщает пресс-центр АТО.

"Из 120-миллиметровых минометов и вооружения БМП обстреляли Широкино. Из 82-миллиметровых минометов — Широкино и Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия — Павлополь, Широкино, Марьинку, Гнутово и Лебединское. По Гнутово огонь вел и снайпер, у Талаковки боевики вели огонь из противотанковых ракетных комплексов", — говорится в сообщении штаба в сети Facebook.

На луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Новозвановку, Лобачево и Станицу Луганскую.

На донецком — Луганское, Северное, Авдеевку, Троицкое и Зайцево. Всего за минувшие сутки произошло 32 обстрела.

Ранее сообщалось о гибели двоих военных близ Марьинки вследствие неосторожного обращения с оружием.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.