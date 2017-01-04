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В Донбассе находятся 5 тысяч российских военных - Полторак

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Донбасс: перемирие под обстрелами и обмен пленными (39)

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По словам министра обороны, около 40 тысяч членов незаконный вооруженных формирований находятся в Донбассе. Степан Полторак заявил, что в зоне АТО сосредоточено "огромное количество вооружения и техники".
Степан Полторак. Архивное фото
Associated Press Sergei Chuzavkov

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. В Донбассе находится около 40 тысяч членов незаконный вооруженных формирований, среди которых пять тысяч — военные регулярной армии РФ, заявил министр обороны Степан Полторак.

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"Только в этом году больше 16 тысяч раз они нарушили режим тишины. Они сосредоточили там огромное количество вооружения и техники: около 600 танков, 1300 боевых машин, 760 артиллерийских машин, 300 систем залпового огня", — сказал Полторак в интервью "5 каналу".  

"Конечно, при таком военном скоплении, особенно с теми, кто не желает выполнять минские соглашения, кто очень агрессивно настроен к Украине, говорить о спокойствие было очень трудно", — добавил министр обороны.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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