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Савченко: причины конфликта в Донбассе - геополитика и полезные ископаемые

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Савченко. Без ПАСЕ и "Батькивщины", но со своей партией (489)

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Несмотря на различные заявления, настоящими причинами вооруженного конфликта в Донбассе являются геополитика и полезные ископаемые, убеждена народный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко.
Депутат Верховной Рады Надежда Савченко на заседании Верховного суда РФ, где рассматривается жалоба на приговор по делу граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха - участников организации УНА-УНСО.
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Народный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко заявила, что настоящими причинами любых войн, в том числе и конфликта на востоке Украины, являются полезные ископаемые и геополитика.

Николай Скорик. Архивное фото
Николай Скорик/Официальный сайт
Савченко пока не тянет роль национального лидера - Скорик

"Потом ты, конечно же, видишь, из-за чего война, что такое война. Понятное дело, это нефть там, да? У нас – это, понятное дело, газ и нефть, сколько бы ни рассказывали все остальное. То есть это всегда полезные ископаемые, то есть это всегда геополитика", — заявила депутат в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Ранее Савченко сообщила, что она посетила штабы Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе.

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Ранее многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Позже она была исключена из фракции "Батькивщина" в парламенте, но не лишена мандата. Сейчас Савченко — внефракционный депутат. Рада 22 декабря исключила ее из украинской делегации ПАСЕ.

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