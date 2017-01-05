Савченко: причины конфликта в Донбассе - геополитика и полезные ископаемые

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Народный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко заявила, что настоящими причинами любых войн, в том числе и конфликта на востоке Украины, являются полезные ископаемые и геополитика.

"Потом ты, конечно же, видишь, из-за чего война, что такое война. Понятное дело, это нефть там, да? У нас – это, понятное дело, газ и нефть, сколько бы ни рассказывали все остальное. То есть это всегда полезные ископаемые, то есть это всегда геополитика", — заявила депутат в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Ранее Савченко сообщила, что она посетила штабы Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе.

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Ранее многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Позже она была исключена из фракции "Батькивщина" в парламенте, но не лишена мандата. Сейчас Савченко — внефракционный депутат. Рада 22 декабря исключила ее из украинской делегации ПАСЕ.