Главные события 26 октября в фотографиях

Вечером в среду, 25 октября, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. ЧП произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". В политсиле заявили о покушении на нардепа. Также в результате происшествия травмы разной степени тяжести получил известный политолог Виталий Бала.

Член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что в результате теракта погиб 31-летний старший сержант полиции Руслан Кушнирук. У него осталась беременная жена и малолетняя дочь. Случайной жертвой взрыва стал 36-летний Михаил Мормиль, от полученных ранений он скончался в больнице, добавил нардеп. По его словам, до 2015 года подполковник Мормиль был сотрудником юридического департамента МВД, после увольнения занимался частной юридической практикой.

Советник главы МВД Зорян Шкиряк и нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко заявили, что одна из версий следствия по факту взрыва в Киеве, при котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук, — это действия российских спецслужб для дестабилизации политической ситуации в Украине. Советник главы МВД Иван Варченко добавил, что "следствие рассматривает и должно рассматривать другие версии, но я думаю, что доказательная база сейчас достаточна для того, чтобы одной из приоритетных считать именно версию российского заказчика". Взрыв на улице Адама Мицкевича квалифицирован как теракт.

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Представители "Национального корпуса", "Свободы" и "Правого сектора" устроили акцию протеста под зданием Генеральной прокуратуры Украины с требованием национализировать так называемую "вертолетную площадку Януковича".

Как сообщает пресс-служба "Нацкорпуса", новая власть "очень продуктивно работает с экс-"регионалами" как на политическом, так и на коммерческом уровнях".

"Переодевшись в вышиванки, она (ГПУ — Ред.) продолжает оставаться пророссийской. Примером является комплекс "Парковый", построенный вопреки всем нормам как строительным, так и законодательным", — сказано в сообщении.

Активисты разместили на стенах письма-обращения в ГПУ, а также подарили им увеличительное стекло, чтобы "они наконец смогли найти преступления против государства".

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