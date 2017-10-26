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    Фотоленты

    Главные события 26 октября в фотографиях

    Тема:

    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука (44)

    (обновлено: )42
    Следственные действия на месте взрыва
    Следственные действия на месте взрыва
    Раненный Мосийчук
    Пикет под ГПУ с требованиями национализировать вертолетную площадку
    В Киеве горело общежитие для переселенцев из Донбасса
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман (в центре) общается с работниками Еристовского горно-обогатительного комбината, в Полтавской области
    Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел выставку спецтехники КК Киевавтодор, которая будет работать на улицах города в зимний период.
    Супруга Президента Украины Марина Порошенко, посол Китайской Народной Республики в Украине Ду Вэй и ректор Киевского института музыки имени Р. М. Глиера Александр Злотник во время передачи музыкальных инструментов для студентов.
    Масштабная стройка в Киеве едва не привела к экологической катастрофе
    Первый снег в Чернигове
    Следственные действия на месте взрыва
    Следственные действия на месте взрыва в Киеве.
    УНИАН
    Следственные действия на месте взрыва
    Следственные действия на месте взрыва в Киеве.
    УНИАН
    Раненный Мосийчук
    Раненный после взрыва нардеп Игорь Мосийчук в больнице.
    Евгений Дейдей/Facebook
    Пикет под ГПУ с требованиями национализировать вертолетную площадку
    Пикет под ГПУ с требованиями национализировать "вертолетную площадку Януковича".
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве горело общежитие для переселенцев из Донбасса
    В Киеве горело общежитие для переселенцев из Донбасса.
    ГСЧС
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман (в центре) общается с работниками Еристовского горно-обогатительного комбината, в Полтавской области
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман (в центре) общается с работниками Еристовского горно-обогатительного комбината, в Полтавской области.
    УНИАН
    Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел выставку спецтехники КК Киевавтодор, которая будет работать на улицах города в зимний период.
    Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел выставку спецтехники КК "Киевавтодор", которая будет работать на улицах города в зимний период.
    УНИАН
    Супруга Президента Украины Марина Порошенко, посол Китайской Народной Республики в Украине Ду Вэй и ректор Киевского института музыки имени Р. М. Глиера Александр Злотник во время передачи музыкальных инструментов для студентов.
    Супруга Президента Украины Марина Порошенко, посол Китайской Народной Республики в Украине Ду Вэй и ректор Киевского института музыки имени Р. М. Глиера Александр Злотник во время передачи музыкальных инструментов для студентов. Среди инструментов - шесть скрипок и два альта из частной коллекции китайского мастера Ху Сяньцзина
    УНИАН
    Масштабная стройка в Киеве едва не привела к экологической катастрофе
    Масштабная стройка в Киеве едва не привела к экологической катастрофе.
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    Первый снег в Чернигове
    Первый снег выпал в Чернигове.
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    Следственные действия на месте взрыва в Киеве.

    Вечером в среду, 25 октября, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. ЧП произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". В политсиле заявили о покушении на нардепа. Также в результате происшествия травмы разной степени тяжести получил известный политолог Виталий Бала.

    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Погребинский: РФ непричастна к взрыву, в котором пострадал Мосийчук

    Член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что в результате теракта погиб 31-летний старший сержант полиции Руслан Кушнирук. У него осталась беременная жена и малолетняя дочь. Случайной жертвой взрыва стал 36-летний Михаил Мормиль, от полученных ранений он скончался в больнице, добавил нардеп. По его словам, до 2015 года подполковник Мормиль был сотрудником юридического департамента МВД, после увольнения занимался частной юридической практикой.

    Советник главы МВД Зорян Шкиряк и нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко заявили, что одна из версий следствия по факту взрыва в Киеве, при котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук, — это действия российских спецслужб для дестабилизации политической ситуации в Украине. Советник главы МВД Иван Варченко добавил, что "следствие рассматривает и должно рассматривать другие версии, но я думаю, что доказательная база сейчас достаточна для того, чтобы одной из приоритетных считать именно версию российского заказчика". Взрыв на улице Адама Мицкевича квалифицирован как теракт.

    Читайте также: Ночной кошмар. Все подробности смертельного взрыва в Киеве

    Представители "Национального корпуса", "Свободы" и "Правого сектора" устроили акцию протеста под зданием Генеральной прокуратуры Украины с требованием национализировать так называемую "вертолетную площадку Януковича".

    Как сообщает пресс-служба "Нацкорпуса", новая власть "очень продуктивно работает с экс-"регионалами" как на политическом, так и на коммерческом уровнях".

    "Переодевшись в вышиванки, она (ГПУ — Ред.) продолжает оставаться пророссийской. Примером является комплекс "Парковый", построенный вопреки всем нормам как строительным, так и законодательным", — сказано в сообщении. 

    Активисты разместили на стенах письма-обращения в ГПУ, а также подарили им увеличительное стекло, чтобы "они наконец смогли найти преступления против государства".

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