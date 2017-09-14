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    Фотоленты

    Скандальный захват спортивного клуба "Восход"

    Тема:

    Криминал крепчает. Взрыв авто в центре Киева (90)

    (обновлено: )11110
    Захват спортклуба в Киеве
    Захват спортклуба в Киеве
    Захват спортклуба в Киеве
    Захват спортклуба в Киеве
    Захват спортклуба в Киеве
    Захват спортклуба в Киеве
    Захват спортклуба в Киеве
    Захват спортклуба в Киеве
    Захват спортклуба в Киеве
    Захват спортклуба в Киеве
    Захват спортклуба в Киеве
    Захват спортклуба в Киеве
    Захват спортклуба в Киеве
    Захват спортклуба в Киеве
    Захват спортклуба в Киеве
    Захват спортклуба в Киеве
    facebook.com/Спортивний комплекс "Восход" \ Будинок культури "Дніпро"
    Захват спортклуба в Киеве
    facebook.com/Спортивний комплекс "Восход" \ Будинок культури "Дніпро"
    Захват спортклуба в Киеве
    facebook.com/Спортивний комплекс "Восход" \ Будинок культури "Дніпро"
    Захват спортклуба в Киеве
    facebook.com/Спортивний комплекс "Восход" \ Будинок культури "Дніпро"
    Захват спортклуба в Киеве
    facebook.com/Спортивний комплекс "Восход" \ Будинок культури "Дніпро"
    Захват спортклуба в Киеве
    facebook.com/Спортивний комплекс "Восход" \ Будинок культури "Дніпро"
    Захват спортклуба в Киеве
    facebook.com/Спортивний комплекс "Восход" \ Будинок культури "Дніпро"
    Захват спортклуба в Киеве
    facebook.com/Спортивний комплекс "Восход" \ Будинок культури "Дніпро"
    Захват спортклуба в Киеве
    facebook.com/Спортивний комплекс "Восход" \ Будинок культури "Дніпро"
    Захват спортклуба в Киеве
    facebook.com/Спортивний комплекс "Восход" \ Будинок культури "Дніпро"
    Захват спортклуба в Киеве
    facebook.com/liliia.melnykova
    Захват спортклуба в Киеве
    / facebook.com/liliia.melnykova
    Захват спортклуба в Киеве
    facebook.com/liliia.melnykova
    Захват спортклуба в Киеве
    facebook.com/liliia.melnykova
    Захват спортклуба в Киеве
    facebook.com/liliia.melnykova

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    Массовый конфликт произошел в Дарницком районе Киева в спортивном клубе "Восход" на улице Бориспольской в четверг, шесть человек госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в столице.

    По данным полиции, человек, который, вероятно, ранил людей ножом, тоже получил телесные повреждения, поэтому после оказания медицинской помощи его доставят в управление полиции. 

    Всех участников конфликта, которые находятся на месте, доставят в полицейское управление для дачи объяснений, сбежавших — устанавливают и разыскивают.

    Вместе с тем пользователи соцсетей отмечают, что среди "захватчиков" были люди спортивного телосложения, которые ранее уже были замечены в ходе конфликтов вокруг скандальных строек в столице.

    Читайте также: Киев криминальный: что ни день — подрыв или стрельба

    Ранее сообщалось, что конфликт, разгоревшийся между тремя мужчинами в населенном пункте Узин Киевской области, завершился поножовщиной, один погиб.

    Напомним, в минувшем месяце пациент львовской психбольницы захватил заложников.

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