Скандальный захват спортивного клуба "Восход"

Массовый конфликт произошел в Дарницком районе Киева в спортивном клубе "Восход" на улице Бориспольской в четверг, шесть человек госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в столице.
По данным полиции, человек, который, вероятно, ранил людей ножом, тоже получил телесные повреждения, поэтому после оказания медицинской помощи его доставят в управление полиции.
Всех участников конфликта, которые находятся на месте, доставят в полицейское управление для дачи объяснений, сбежавших — устанавливают и разыскивают.
Вместе с тем пользователи соцсетей отмечают, что среди "захватчиков" были люди спортивного телосложения, которые ранее уже были замечены в ходе конфликтов вокруг скандальных строек в столице.
Читайте также: Киев криминальный: что ни день — подрыв или стрельба
Ранее сообщалось, что конфликт, разгоревшийся между тремя мужчинами в населенном пункте Узин Киевской области, завершился поножовщиной, один погиб.
Напомним, в минувшем месяце пациент львовской психбольницы захватил заложников.