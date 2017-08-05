Пациент львовской психбольницы захватил заложников, более 10 человек ранены

КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Пациент психиатрической больнице во Львове захватил заложников, угрожая им физической расправой; правоохранители были вынуждены пойти на штурм помещения, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Львова.

Как сообщается, в пятницу, 4 августа, около 19.00 во Франковский отдел полиции поступило сообщение от работника львовского психиатрической больницы, расположенной по улице Кульпарковской, о том, что в одном из отделений медицинского учреждения пациент удерживает заложников, "угрожая учинить над ними физическую расправу".

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"На место происшествия первыми прибыли сотрудники Управления патрульной полиции города Львова. Командир 2 батальона Роман Блихарский принял решение о штурме заблокированного помещения. Патрульные локализовали злоумышленника и освободили заложников. Во время штурма пятеро полицейских получили телесные повреждения", — говорится в сообщении.

"Мы услышали крики о помощи, поэтому приняли решение оперативно брать штурмом и освобождать заложников", — рассказал Блихарский.

Злоумышленником оказался 30-летний львовянин, который по решению суда с 2013 по 2017 год находился в больнице на принудительном лечении за убийство отца. Он нанес погибшему 72 ножевых ранения.

Facebook Патрульной полиции Львова Захват заложников в психбольнице Львова

"Чуть больше чем месяц назад мужчина был отпущен домой, однако по ходатайству родственников сегодня в 11.00 опять был помещен в медицинское учреждение. Около 19.00 мужчина начал вести себя неадекватно, заблокировал двери в отделение, где находились 76 пациентов, повредил имущество и разбил окна. Стеклом из разбитого окна мужчина травмировал десятерых пациентов, трое из которых сейчас находятся в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим врачи оказывают помощь", — сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Тарас Сабанюк.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Франковского отдела полиции и работники других служб. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос правовой квалификации согласно норм Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в конце июля в Одессе суд забросали "коктейлями Молотова" и взяли в заложники сотрудников.