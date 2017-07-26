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    В Одессе суд забросали "коктейлями Молотова" и взяли в заложники сотрудников

    (обновлено: )148370
    Конфликт произошел после того, как активисты одесской организации "Україна - це ми" под руководством Виталия Голодка прибыли под здание суда, чтобы, как пишут СМИ, "разобраться с судьей Сергеем Палием".
    Ситуация под зданием Ширяевского районного суда в Одессе
    dumskaya.net

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Ширяевский районный суд заблокировали в среду в Одессе, сообщает пресс-служба суда.

    "В эти минуты происходит фактическое блокирование административного здания суда "активистами" и удерживание в заложниках судьи и работников аппарата Ширяевского районного суда Одесской области. Действия лиц подпадают под признаки ряда преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины. Группа людей стучат в окна и двери здания суда, через щели дверей в помещение суда напустили слезоточивого газа, заблокировали работу суда, включили громкоговоритель и кричат различные лозунги", — говорится в сообщении.

    dumskaya.net
    Ситуация под зданием Ширяевского районного суда в Одессе

    Дела назначенные судом не рассматриваются, для безопасности судьи и работников аппарата суда работа Ширяевского суда прекращена.

    По данным местных СМИ, под зданием суда произошли также потасовки, которые прекратили сотрудники правоохранительных органов.

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    "Полицейские сумели разнять дерущихся и предотвратили пожар в здании суда. Они встали между сторонами живой цепью. Противостояние продолжается", — пишет dumskaya.

    Также сообщается о применении спецсредств в отношении протестующих и двух задержанных.

    Ранее сообщалось, что в Николаевской области в дом депутата бросили "коктейль Молотова". Также сообщалось, что в главную синагогу Львова бросили "коктейль Молотова".

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