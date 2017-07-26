В Одессе суд забросали "коктейлями Молотова" и взяли в заложники сотрудников

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Ширяевский районный суд заблокировали в среду в Одессе, сообщает пресс-служба суда.

"В эти минуты происходит фактическое блокирование административного здания суда "активистами" и удерживание в заложниках судьи и работников аппарата Ширяевского районного суда Одесской области. Действия лиц подпадают под признаки ряда преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины. Группа людей стучат в окна и двери здания суда, через щели дверей в помещение суда напустили слезоточивого газа, заблокировали работу суда, включили громкоговоритель и кричат различные лозунги", — говорится в сообщении.

dumskaya.net Ситуация под зданием Ширяевского районного суда в Одессе

Дела назначенные судом не рассматриваются, для безопасности судьи и работников аппарата суда работа Ширяевского суда прекращена.

По данным местных СМИ, под зданием суда произошли также потасовки, которые прекратили сотрудники правоохранительных органов.

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"Полицейские сумели разнять дерущихся и предотвратили пожар в здании суда. Они встали между сторонами живой цепью. Противостояние продолжается", — пишет dumskaya.

Также сообщается о применении спецсредств в отношении протестующих и двух задержанных.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области в дом депутата бросили "коктейль Молотова". Также сообщалось, что в главную синагогу Львова бросили "коктейль Молотова".