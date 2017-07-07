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    Киев

    В Киеве посольство Польши пытались забросать коктейлями Молотова

    (обновлено: )5610
    Полиция Киева пресекла попытку закидать посольство Польши коктейлями Молотова
    Фото со страницы Киев Оперативный в Facebook

    КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. В Киеве группа молодых людей намеревалась забросать посольство Польши бутылками с зажигательной смесью. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

    "Во время отработки оперативной информации сотрудники полка полиции особого назначения остановили автобус и две машины на (улице —Ред.) Богдана Хмельницкого (…). В автобусе и машинах нашли уже готовые коктейли Молотова", — говорится в сообщении.

    Пресс-секретарь киевской полиции Оксана Блищик подтвердила, что была задержана группа лиц, "которые планировали устроить провокации под одним из дипломатических учреждений", передает "РБК-Украина".

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