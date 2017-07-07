В Киеве посольство Польши пытались забросать коктейлями Молотова

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. В Киеве группа молодых людей намеревалась забросать посольство Польши бутылками с зажигательной смесью. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Во время отработки оперативной информации сотрудники полка полиции особого назначения остановили автобус и две машины на (улице —Ред.) Богдана Хмельницкого (…). В автобусе и машинах нашли уже готовые коктейли Молотова", — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь киевской полиции Оксана Блищик подтвердила, что была задержана группа лиц, "которые планировали устроить провокации под одним из дипломатических учреждений", передает "РБК-Украина".