В Николаевской области в дом депутата бросили "коктейль Молотова"

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. В Вознесенске Николаевской области неизвестные бросили в дом частного предпринимателя, 55-летнего депутата городского совета бутылку с зажигательной смесью, сообщили в отделе коммуникации ГУ Наполиции Украины в Николаевской области.

Инцидент произошел в четверг, 6 июля, около 15.00.

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"В течение семи минут на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции Вознесенского района. Правоохранители пообщались с потерпевшим, приняли у него заявление и объяснение, пообщались с возможными свидетелями и, осмотрев территорию домовладения, обнаружили возле дома фрагменты стекла пивной бутылки, кусок тряпки с горюче-смазочным веществом и следы обуви", — говорится в сообщении.

Facebook Полиции Николаевской области Попытка поджога дома депутата горсовета Вознесенска (Николаевской области)

Вещественные доказательства изъяты и направлены для проведения соответствующей экспертизы.

Facebook Полиции Николаевской области Попытка поджога дома депутата горсовета Вознесенска (Николаевской области)

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.2 ст.15 "Покушение на преступление" ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.