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    Происшествия

    В Николаевской области в дом депутата бросили "коктейль Молотова"

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    Рост криминала в Украине (278)

    (обновлено: )7
    По данным полиции, информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.2 ст.15 "Покушение на преступление" ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины.
    Попытка поджога дома депутата горсовета Вознесенска (Николаевской области)
    Facebook Полиции Николаевской области

    КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. В Вознесенске Николаевской области неизвестные бросили в дом частного предпринимателя, 55-летнего депутата городского совета бутылку с зажигательной смесью, сообщили в отделе коммуникации ГУ Наполиции Украины в Николаевской области.

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    Инцидент произошел в четверг, 6 июля, около 15.00.

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    "В течение семи минут на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции Вознесенского района. Правоохранители пообщались с потерпевшим, приняли у него заявление и объяснение, пообщались с возможными свидетелями и, осмотрев территорию домовладения, обнаружили возле дома фрагменты стекла пивной бутылки, кусок тряпки с горюче-смазочным веществом и следы обуви", — говорится в сообщении.

    Facebook Полиции Николаевской области
    Попытка поджога дома депутата горсовета Вознесенска (Николаевской области)

    Вещественные доказательства изъяты и направлены для проведения соответствующей экспертизы.

    Facebook Полиции Николаевской области
    Попытка поджога дома депутата горсовета Вознесенска (Николаевской области)

    Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.2 ст.15 "Покушение на преступление" ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

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