Левые экстремисты подозреваются в поджогах на железной дороге Германии

РИА Новости Украина

После серии поджогов на городском железнодорожном транспорте в Берлине, Гамбурге, Бремене, землях Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия и Саксония, совершенных в понедельник, к следственным мероприятиям подключилось Ведомство по охране государства. Ответственность за поджоги взяла на себя левоэкстремистская группа: "Это направлено против саммита Большой двадцатки".

Полиция страны и федеральных земель, а также органы юстиции ведут следствие по делу о поджогах. "Мы определили объем нанесенного ущерба и передали наши данные далее в Ведомство по охране государства, которое в настоящее время проводит следствие", — ответила Николь Беллингхаузен (Nicole Bellinghausen), представитель федеральной полиции на запрос Sputnik. Федеральная полиция отвечает за определение общего объема причиненного преступниками вреда на немецких железных дорогах по всей стране. Ведомство по охране государства и относящиеся к нему земельные органы уголовной полиции сейчас проводят следственные мероприятия, отметила представитель полиции. До момента выхода статьи комментариев со стороны ведомства по охране государства не последовало. По сообщениям прессы, следователи ведомства в настоящий момент собирают пробы с мест пожара для последующего анализа в лаборатории на наличие химических веществ зажигательных смесей, чтобы таким образом выйти на след преступников.

В Саксонии затронутым оказался, в основном, регион Лейпцига. В настоящее время там работает оперативный отдел саксонской полиции. "Сейчас полным ходом идет следствие, - говорит Катлин Детч (Kathleen Doetsch), представитель оперативного отдела полиции. — В некоторых случаях удалось обезвредить устройства, прежде чем они успели нанести ущерб. Так, на путях в Лейпциг-Лойч двое сотрудников полиции обнаружили спрятанное устройство перед его воспламенением".

Также следователи обратили внимание на анонимное письмо из левых кругов с признанием в совершении преступления. "Нельзя исключать политическую мотивацию, в том числе в контексте саммита Большой двадцатки в Гамбурге, она является предметом дальнейших следственных мероприятий, — отметила Детч. Такие поджоги с антикапиталистической критикой – классические действия крайне-левых. Мы воспринимаем это всерьез. Мы расследуем дело в этом направлении". Саммит большой двадцатки пройдет 7 и 8 июля в Гамбурге.

Продолжают действовать ограничения в железнодорожном сообщении

По данным полиции, в ночь на понедельник было совершено целых 13 поджогов — все они в интервале с 1:00 до 4:30 утра.

В Берлине произошло возгорание в кабельной шахте между станциями Treptower Park и Sonnenallee. В результате серии поджогов в столице продолжают действовать ограничения в движении городского транспорта. Однако ситуация постепенно нормализуется, говорит представитель. "Ремонтные работы и работы по восстановлению движения продлятся до вторника, то есть на городской железной дороге еще некоторое время будут действовать ограничения", — заявил Буркхард Алерт (Burkhard Ahlert), представитель Deutsche Bahn AG по берлинскому региону.

В Гамбурге возгорание кабеля произошло на двух участках железной дороги (Айдельштедт и Хельтигбаум). В нижнесаксонском Бад-Бевензене произошло возгорание в кабельной шахте на участке железной дороги. В земле Северный Рейн-Вестфалия затронутыми оказались, прежде всего, участки в районе Кельна, а также между Дортмундом и Бохумом, отметила представитель полиции в Кельне. И там наблюдаются задержки и ограничения в движении поездов. Железные дороги также частично организовали резервное сообщение. "Расписание движения поездов на сайте bahn.de актуализируется", — сообщила Deutsche Bahn AG в пресс-релизе. "В федеральном сообщении дальнего следования затронутым оказался участок Intercity Гамбург-Берлин-Дрезден-Прага", — говорится в пресс-релизе. Поезда в настоящее время курсируют только между Гамбургом и Берлином, а также между Прагой и немецко-чешской границей".