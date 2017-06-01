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    Варшава обеспокоена поджогом польской школы во Львовской области

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    Украина - Польша: патриотизм и раздор (129)

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    Министерство иностранных дел Польши "обеспокоено фактом попытки поджога школы" и ожидает "выяснения обстоятельств и установления виновников инцидента".
    Школа №3 с польским языком обучения в Мостиске Львовской области
    Wikimapia

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Польши выразило обеспокоенность в связи с попыткой поджога польской школы в городе Мостиска Львовской области; в Варшаве ожидают от украинской стороны выяснения обстоятельств и установления виновников инцидента, сообщает "Польское радио" со ссылкой на внешнедипломатическое ведомство.

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    В ночь на 30 мая неизвестные злоумышленники подожгли польскую школу им. королевы Ядвиги в городе Мостиска неподалеку польско-украинской границы во Львовской области. В помещении учебного заведения злоумышленники выбили окно, через которое к одному из классов бросили две пластиковые канистры с неизвестным веществом и подожженную тряпку, сообщили в полиции Львовской области.

    "Подтверждаем, что такой инцидент имел место. Информируем, что в результате инцидента никто не пострадал, а соответствующие украинские органы уже провели ряд действий с целью выяснения обстоятельств происшествия. Польский консул во Львове остается на постоянной связи с директором школы и местной властью", — сообщили в МИД Польши.

    Ведомство "обеспокоено фактом попытки поджога школы" и ожидает "выяснения обстоятельств и установления виновников инцидента". В сообщении напоминается также, что в Украине с 27 мая продолжаются летние каникулы, а потому в школе учеников не было.

    Как отмечается, школа в Мостиске "является государственным учебным заведением, за которую отвечает украинское государство, зато уроки в ней проводят на польском языке и в соответствии с программой для национальных меньшинств".

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