Варшава обеспокоена поджогом польской школы во Львовской области

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Польши выразило обеспокоенность в связи с попыткой поджога польской школы в городе Мостиска Львовской области; в Варшаве ожидают от украинской стороны выяснения обстоятельств и установления виновников инцидента, сообщает "Польское радио" со ссылкой на внешнедипломатическое ведомство.

В ночь на 30 мая неизвестные злоумышленники подожгли польскую школу им. королевы Ядвиги в городе Мостиска неподалеку польско-украинской границы во Львовской области. В помещении учебного заведения злоумышленники выбили окно, через которое к одному из классов бросили две пластиковые канистры с неизвестным веществом и подожженную тряпку, сообщили в полиции Львовской области.

"Подтверждаем, что такой инцидент имел место. Информируем, что в результате инцидента никто не пострадал, а соответствующие украинские органы уже провели ряд действий с целью выяснения обстоятельств происшествия. Польский консул во Львове остается на постоянной связи с директором школы и местной властью", — сообщили в МИД Польши.

Ведомство "обеспокоено фактом попытки поджога школы" и ожидает "выяснения обстоятельств и установления виновников инцидента". В сообщении напоминается также, что в Украине с 27 мая продолжаются летние каникулы, а потому в школе учеников не было.

Как отмечается, школа в Мостиске "является государственным учебным заведением, за которую отвечает украинское государство, зато уроки в ней проводят на польском языке и в соответствии с программой для национальных меньшинств".