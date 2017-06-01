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    Во Львовской области польскую школу подожгли "коктейлями Молотова"

    (обновлено: )28240
    По данным полиции, неизвестные разбили окно в одном из классов на первом этаже, бросили в помещение две пластмассовые канистры с неизвестным веществом и подожженную тряпку.
    Город Мостиска во Львовской области. Архивное фото
    Из открытых источников

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Общеобразовательную школу №3 в городе Мостиска Львовской области забросали "коктейлями Молотова", сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

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    Учебное заведение неофициально называют "польской школой", а Мостиска — город районного значения во Львовской области, находящийся недалеко от украинско-польской границы.

    "Неизвестные разбили окно в одном из классов на первом этаже, бросили в помещение две пластмассовые канистры с неизвестным веществом и подожженную тряпку. В результате возгорания никто не пострадал, частично уничтожено имущество, которое находилось в классе", — говорится в сообщении.

    Сумма причиненного ущерба — около 20 тыс гривен.

    Правоохранители устанавливают личности злоумышленников, причастных к совершению преступления в ночь на вторник.

    По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

    Ранее активисты ВО "Свобода" провела митинг у консульства Польши в Луцке, в ходе которого выразили протест в связи с назначением польским консулом Веслава Мазура, который ранее, по данным СМИ, заявил, что Украина должна переоценить своих национальных героев и не причислять к ним Степана Бандеру.

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