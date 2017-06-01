Во Львовской области польскую школу подожгли "коктейлями Молотова"

Из открытых источников

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Общеобразовательную школу №3 в городе Мостиска Львовской области забросали "коктейлями Молотова", сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

Учебное заведение неофициально называют "польской школой", а Мостиска — город районного значения во Львовской области, находящийся недалеко от украинско-польской границы.

"Неизвестные разбили окно в одном из классов на первом этаже, бросили в помещение две пластмассовые канистры с неизвестным веществом и подожженную тряпку. В результате возгорания никто не пострадал, частично уничтожено имущество, которое находилось в классе", — говорится в сообщении.

Сумма причиненного ущерба — около 20 тыс гривен.

Правоохранители устанавливают личности злоумышленников, причастных к совершению преступления в ночь на вторник.

По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Ранее активисты ВО "Свобода" провела митинг у консульства Польши в Луцке, в ходе которого выразили протест в связи с назначением польским консулом Веслава Мазура, который ранее, по данным СМИ, заявил, что Украина должна переоценить своих национальных героев и не причислять к ним Степана Бандеру.