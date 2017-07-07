В Гамбурге полицейских забросали коктейлями Молотова

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Демонстранты в Гамбурге, где в эти дни проходит саммит "большой двадцатки", забросали полицейских бутылками с зажигательной смесью, сообщила местная полиция.

"На улице Хольстенштрассе коллег забросали коктейлями Молотова, горят баррикады", — сообщается в микроблоге Twitter полиции Гамбурга.

An der Holstenstraße werden Kollegen mit Molotow-Cocktails beworfen & Barrikaden brennen. #G20HAM17 — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 7 июля 2017 г.

​По последним данным, число полицейских, получивших ранения в ходе столкновений с протестующими на улицах Гамбурга, достигло к утру пятницы 130 человек, 37 нарушителей порядка задержаны. В городе действуют организованные агрессивные группы, они пытаются прорваться к зданию международного торгового центра, где проходит саммит G20. Совершено нападение на несколько полицейских автомобилей, служебный вертолет обстрелян сигнальной ракетой.