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    В Гамбурге полицейских забросали коктейлями Молотова

    (обновлено: )11
    Число полицейских, получивших ранения в ходе столкновений с протестующими на улицах Гамбурга, достигло к утру пятницы 130 человек, 37 нарушителей порядка задержаны.

    МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Демонстранты в Гамбурге, где в эти дни проходит саммит "большой двадцатки", забросали полицейских бутылками с зажигательной смесью, сообщила местная полиция.

    "На улице Хольстенштрассе коллег забросали коктейлями Молотова, горят баррикады", — сообщается в микроблоге Twitter полиции Гамбурга.

    ​По последним данным, число полицейских, получивших ранения в ходе столкновений с протестующими на улицах Гамбурга, достигло к утру пятницы 130 человек, 37 нарушителей порядка задержаны. В городе действуют организованные агрессивные группы, они пытаются прорваться к зданию международного торгового центра, где проходит саммит G20. Совершено нападение на несколько полицейских автомобилей, служебный вертолет обстрелян сигнальной ракетой.

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