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    Полиция Гамбурга применила слезоточивый газ против демонстрантов

    Тема:

    Саммит G20. Столкновения в Гамбурге (20)

    (обновлено: )3110
    Согласно данным, группа протестующих движется вдоль набережной Эльбы от здания городской ратуши. Демонстранты несут фиолетовый плакат с надписью в поддержку нетрадиционной сексуальной ориентации.
    Акции протеста в Гамбурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, марширующих в пятницу утром по улицам Гамбурга в знак протеста против проведения саммита "Большой двадцатки", передает корреспондент РИА Новости с места событий.

    Группа протестующих движется вдоль набережной Эльбы от здания городской ратуши. Демонстранты несут фиолетовый плакат с надписью  в поддержку нетрадиционной сексуальной ориентации. Дорогу им преграждают сотрудники полиции, они применяют баллончики со слезоточивым газом и оттесняют демонстрантов, размахивая дубинками. В итоге большая часть демонстрантов обращается в бегство.

    REUTERS Hannibal Hanschke
    Беспорядки накануне саммита G20

    Полиция Гамбурга сообщает, что столкновения с правоохранителями проходят и на улице Шрёдерштифтштрассе недалеко от выставочного центра Гамбурга Hamburg Messe, где по планам должна пройти первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. "Улица заблокирована. Несмотря на неоднократные призывы группы (демонстрантов — ред.) не уходят. Применили водометы", — говорится в сообщение гамбургской полиции в Twitter. По ее данным, в протестах в районе Hamburg Messe и близ гостевого дома сената Гамбурга, где разместился Трамп, участвуют до нескольких сотен человек.

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    Протестующие жгут баррикады, контейнеры для мусора, деревянные палеты и автомобили, говорится в утреннем пресс-релизе полиции. Неизвестные прокололи шины припаркованного автомобиля канадской делегации. С утра пятницы во время стычек пострадали полицейские, в них бросали бутылки и пиротехнику. Ранее сообщалось, что в ходе ночных столкновений пострадали 111 полицейских.

    Неизвестные напали на две патрульные полицейские машины недалеко от центрального железнодорожного вокзала Алтона, они частично выбили стекло и испачкали машину. В один из автомобилей, в котором не было полицейских, протестующие бросили бутылку с зажигательной смесью, но она не загорелась. Вертолет, патрулировавший пространство над районом Алтона, также подвергся нападению при помощи сигнальных ракет. Они пролетели совсем рядом от вертолета, но не попали в него.

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