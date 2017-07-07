По гамбургскому счету. Как Нормандская четверка становится тройкой

Ольга Сухаревская, магистр внешней политики, правовед – для РИА Новости Украина

Не успел Петр Алексеевич порадоваться, что обошел Владимира Путина на повороте и успел сфотографироваться с хозяином Белого дома раньше своего российского коллеги, а также якобы вооружиться "планом Макрона" для борьбы с "российским агрессором", как для Киева снова настали черные дипломатические дни.

Красавец и чудовище

После возвращения Порошенко из Парижа на Украине заговорили о проведении телефонной конференции глав государств "нормандской четверки" до проведения саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. На этом настаивал и Эммануэль Макрон, с ретивостью неофита бросившийся урегулировать конфликт, который его предшественники не могут разрешить в течение трех лет.

Резкость Макрона, на голубом глазу назвавшего Россию агрессором и объявившего ее виновником вооруженного конфликта в Донбассе, сразу вызвала подозрения. Даже неопытные политики редко позволяют себе подобные непродуманные заявления, способные поставить под угрозу многолетний переговорный процесс в целом. Крайне странной выглядела и уверенность Макрона в том, что переговоры в "нормандском формате" состоятся в ближайшие дни. Не поинтересовавшись мнением Москвы и Берлина, французский президент объявил и о существовании некого собственного плана, способного быстро и эффективно решить те больные вопросы, которые заблокировали реализацию "Минска-2".

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Естественно, Киев, уставший от упреков и давления своих международных партнеров, уцепился за приятные слова Макрона, как утопающий за соломинку. На свет появился некий "план Макрона", существующий, похоже, лишь в воображении украинской стороны.

Как пояснил замглавы Администрации президента Константин Елисеев, "так называемая "формула Макрона" предусматривает совместную целенаправленную работу, чтобы путем маленьких, но конкретных шагов обеспечить полное выполнение Минских договоренностей. При этом есть понимание, что решение ключевых вопросов т. н. пакета безопасности Минских договоренностей является первоочередным".

Сам же французский президент, если и произнес что-то новое, то лишь о необходимости приглашения на следующую встречу "нормандской четверки" представителей ОБСЕ с подробным докладом об обстановке в зоне боевых действий. Тезис же главы Франции о неизменности Минского формата в Киеве предпочли не услышать.

Если проанализировать тезисы Макрона во время встреч с Владимиром Путиным и Петром Порошенко, напрашивается вывод, что французский лидер страдает детским желанием всем понравиться. Потому и говорит то, что собеседник хочет от него слышать. Но таким образом Макрон попадает в политическую ловушку. Как отмечает политолог Ростислав Ищенко, "Порошенко пытается затянуть французского коллегу в свою политическую игру".

Холодный душ

В Москве и Берлине новоявленный парижско-киевский альянс не оценили. Как прокомментировал идеи Макрона министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, "есть Минские договоренности, и то, что мы в очередной раз слышим в последнее время о появлении каких-то новых идей, – это все, если честно, как у нас говорят, от лукавого".

Более сдержанно, но не менее скептически высказался и представитель МИД ФРГ Мартин Шефер, заявивший по поводу встречи "нормандской четверки", что "когда мы будем уверены, что будет политически целесообразным вынести на политический уровень какую-то определенную тему, определенную обеспокоенность, например по вопросу перемирия, которое так и не соблюдается, мы предложим нашим партнерам встретиться на уровне министров или даже глав государств и правительств". В переводе с дипломатического на человеческий это означает, что говорить не о чем. А слона, т. е. "эпохальный план Макрона", в Берлине не приметили.

Воодушевившись парижской поддержкой, встречу в значительной мере сорвал и Киев, тут же начавший выдвигать партнерам ультиматумы. Как заявил, в частности, глава МИД Украины Павел Климкин, "для нас очень важны два ключевых измерения. Это реальная безопасность… и освобождение заложников и политических узников. Если по этим двум направлениям сможем продвинуться, тогда будем готовить встречу".

Позиция по меньшей мере странная, если учесть, что переговоры по украинскому кризису нужны прежде всего самой Украине. В международных отношениях подобных демаршей не прощают, потому щелчок по носу не заставил себя долго ждать.

Пятый лишний

Встреча в "нормандском формате" все же состоится. Второй день саммита "большой двадцатки" в Гамбурге откроется рабочим завтраком Ангелы Меркель, Владимира Путина и Эммануэля Макрона, где будет обсуждаться украинский вопрос. Без Украины. Порошенко фрау Меркель на саммит даже не пригласила, предпочтя увидеть в качестве гостей представителей Голландии и Норвегии. В рабочую программу саммита украинский вопрос не попал. Пока, по крайней мере.

Планируется обсуждать Украину и во время встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом. Опять же, без украинского присутствия.

Есть основания полагать, что именно в Гамбурге, где соберутся все заинтересованные в урегулировании украинской проблемы лидеры государств, будут приняты какие-то важные решения. Не так часто собираются вместе первые лица России, США, Германии и Франции.

Судя по последним событиям, вряд ли постановления великих держав станут радостными для Киева. Помимо игнорирования Порошенко, которого не пригласили ни в Гамбург, ни Варшаву на саммит Троеморья, есть и другие знаковые сигналы.

Во-первых, после визита в Вашингтон украинская власть резко замолчала по поводу "хорватского сценария" для Донбасса.

Во-вторых, МВФ отложил следующий транш кредита Украине до осени. Хотя формальным предлогом является пробуксовка "реформ", далеко не секрет, что Фонд является инструментом политического давления на подконтрольные режимы. И может как выдать кредит в нарушение собственных же правил, так и отложить выплату, требуя покорности воле доноров.

В-третьих, украинская власть получила резкий ультиматум от Польши, своего главного адвоката. Варшава потребовала либо отказаться от героизации Степана Бандеры и обеспечить права национальных меньшинств, либо навсегда забыть о евроинтеграции.

Пешка или игрок?

Несмотря на откровенную антироссийскую риторику, ЕС и США отдают себе отчет, кто именно является главным нарушителем Минских соглашений. По крайней мере, их действия говорят именно об этом.

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Берлин, Париж и Вашингтон четко дают понять, что переговоры по Украине могут проходить и без Украины. Более того, идти они обязательно будут, хотят этого в Киеве или нет.

В этом контексте обращает на себя внимание запланированный на 9 июля визит в Украину госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Повестка дня визита пока не известна. Вполне вероятно, что глава американской внешней политики прибудет объявить о принятых в Гамбурге решениях. По мнению политолога Дмитрия Корнейчука, "если Трамп и Путин все же ударят по рукам в Гамбурге и положат старт "большой сделке", то Тиллерсону необходимо будет лично дать пинок Порошенко для выполнения "Минска". От себя могу добавить, что вне зависимости от сделки Минск-2 никто отменять не собирается.

И лишь от договороспособности украинских властей зависит, сохранится ли "нормандский формат" в рамках четверки, либо преобразуется в тройку до момента пробуждения у официального Киева конструктива.

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