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    В Гамбурге атакован полицейский вертолет при помощи сигнальной ракеты

    Тема:

    Саммит G20. Столкновения в Гамбурге (25)

    (обновлено: )11110
    Протестующие пытаются блокировать улицы в районе проведения саммита G20, действуют хорошо организованные группы, в них входит примерно по 100 человек, говорится в сообщении.
    Усиление мер безопасности в Гамбурге накануне саммита G20
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Беспорядки продолжаются на улицах Гамбурга, совершены десятки поджогов, повреждены припаркованные автомобили канадской делегации G20, протестующие забрасывают полицейских бутылками и пиротехникой, в районе станции "Альтона" полицейский вертолет был атакован при помощи сигнальной ракеты, заявили в пятницу в полиции города, подводя итоги утренним столкновениям.

    Усиление мер безопасности в Гамбурге накануне саммита G20
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Очевидцы делятся шокирующими кадрами с улиц Гамбурга

    "Были атакованы две полицейские машины с находящимися внутри патрулями в районе "Альтоны", в автомобилях разбиты окна, они расписаны краской. В пустую полицейскую машину был брошен коктейль Молотова, бутылка не разорвалась. В районе "Альтоны" полицейский вертолет был атакован сигнальной ракетой, ракета прошла рядом", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

    Протестующие жгут баррикады, контейнеры для мусора, деревянные палеты и автомобили, говорится в утреннем пресс-релизе полиции. Неизвестные прокололи шины припаркованного автомобиля канадской делегации. С утра пятницы во время стычек пострадали полицейские, в них бросали бутылки и пиротехнику. Ранее сообщалось, что в ходе ночных столкновений пострадали 111 полицейских.

    Неизвестные напали на две патрульные полицейские машины недалеко от центрального железнодорожного вокзала Алтона, они частично выбили стекло и испачкали машину. В один из автомобилей, в котором не было полицейских, протестующие бросили бутылку с зажигательной смесью, но она не загорелась. Вертолет, патрулировавший пространство над районом Алтона, также подвергся нападению при помощи сигнальных ракет. Они пролетели совсем рядом от вертолета, но не попали в него.

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