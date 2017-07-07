В Гамбурге атакован полицейский вертолет при помощи сигнальной ракеты

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Беспорядки продолжаются на улицах Гамбурга, совершены десятки поджогов, повреждены припаркованные автомобили канадской делегации G20, протестующие забрасывают полицейских бутылками и пиротехникой, в районе станции "Альтона" полицейский вертолет был атакован при помощи сигнальной ракеты, заявили в пятницу в полиции города, подводя итоги утренним столкновениям.

"Были атакованы две полицейские машины с находящимися внутри патрулями в районе "Альтоны", в автомобилях разбиты окна, они расписаны краской. В пустую полицейскую машину был брошен коктейль Молотова, бутылка не разорвалась. В районе "Альтоны" полицейский вертолет был атакован сигнальной ракетой, ракета прошла рядом", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Протестующие жгут баррикады, контейнеры для мусора, деревянные палеты и автомобили, говорится в утреннем пресс-релизе полиции. Неизвестные прокололи шины припаркованного автомобиля канадской делегации. С утра пятницы во время стычек пострадали полицейские, в них бросали бутылки и пиротехнику. Ранее сообщалось, что в ходе ночных столкновений пострадали 111 полицейских.

Неизвестные напали на две патрульные полицейские машины недалеко от центрального железнодорожного вокзала Алтона, они частично выбили стекло и испачкали машину. В один из автомобилей, в котором не было полицейских, протестующие бросили бутылку с зажигательной смесью, но она не загорелась. Вертолет, патрулировавший пространство над районом Алтона, также подвергся нападению при помощи сигнальных ракет. Они пролетели совсем рядом от вертолета, но не попали в него.