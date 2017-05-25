КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Неизвестные забросали коктейлями Молотова офис "Украинской ассоциации инвалидов АТО" в Николаеве. Две из трех бутылок разбились сразу.

Еще одна, потухнув в полете, попала в соседний с этой организацией офис, сообщил на своей странице в Facebook директор Николаевского "Центра производственной практики инвалидов АТО" Илья Шполянский.

"Ночью пытались поджечь наш офис коктейлями Молотова. Две бутылки, по-видимому, разбились сразу, третья попала в Фонд социальной защиты инвалидов в бухгалтерию (соседний с нами офис), но, по счастливому стечению обстоятельств, бутылка потухла в полете. Господь нас бережёт! Но кому-то невыгоден мир в нашем городе", — сообщил Илья Шполянский.

Facebook Ильи Шполянского В Николаеве забросали "коктейлями Молотова" офис "Ассоциации инвалидов АТО"

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