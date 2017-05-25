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    В Николаеве забросали "коктейлями Молотова" офис "Ассоциации инвалидов АТО"

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    По словам директора Николаевского "Центра производственной практики инвалидов АТО" Ильи Шполянского, две бутылки разбились сразу, третья попала в соседний офис, но бутылка потухла в полете.
    В Николаеве забросали коктейлями Молотова офис Ассоциации инвалидов АТО
    Facebook Ильи Шполянского

    КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Неизвестные забросали коктейлями Молотова офис "Украинской ассоциации инвалидов АТО" в Николаеве. Две из трех бутылок разбились сразу.

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    Еще одна, потухнув в полете, попала в соседний с этой организацией офис, сообщил на своей странице в Facebook директор Николаевского "Центра производственной практики инвалидов АТО" Илья Шполянский.

    "Ночью пытались поджечь наш офис коктейлями Молотова. Две бутылки, по-видимому, разбились сразу, третья попала в Фонд социальной защиты инвалидов в бухгалтерию (соседний с нами офис), но, по счастливому стечению обстоятельств, бутылка потухла в полете. Господь нас бережёт! Но кому-то невыгоден мир в нашем городе", — сообщил Илья Шполянский.

    Facebook Ильи Шполянского
    В Николаеве забросали "коктейлями Молотова" офис "Ассоциации инвалидов АТО"

    Ранее губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль сообщил, что бывший участник антитеррористической операции бросил в одно из кафе боевую гранату, в результате взрыва был тяжело ранен местный житель.

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