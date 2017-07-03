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    В главную синагогу Львова бросили "коктейль Молотова"

    (обновлено: )16712
    Директор Всеукраинского еврейского благотворительного фонда "Хесед-Арье" Адель Дианова сообщила, что брошенный "коктейль Молотова" в окно он не попал - он ударился в стену между окнами, из-за чего упал во двор, где и сгорел.
    Главная синагога Львова
    zaxid.net

    КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. В действующую синагогу Львова на улице Братьев Михновских бросили коктейль Молотова.

    Портрет Романа Шухевича. Архивное фото
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Глумление над памятью. Шухевич, убийства евреев, праздник

    Инцидент произошел в ночь на 30 июня, но о нем стало известно только в понедельник.

    Директор Всеукраинского еврейского благотворительного фонда "Хесед-Арье" Адель Дианова сообщила, что кроме этого случая во Львове состоялся еще один акт вандализма в отношении евреев — на стенах синагоги на ул. Шолом-Алейхема, 12 неизвестные написали оскорбительные высказывания.

    "На ул. Михновских в синагогу бросили "коктейль Молотова". Но в окно не попал — он ударился в стену между окнами, из-за чего упал во двор, где и сгорел. А на ул. Шолом-Алейхема, 12, где есть бывший дом еврейской общины, написали оскорбительные надписи — "Долой еврейскую власть" и "Жиды, помните 1 июля", намекая на погромы, которые происходили во Львове с 30 июня по 2 июля 1941 года, когда погибли 7000 евреев", — цитирует ZAXID.NET Дианову.

    Эдуард Долинский, facebook
    Оскверненная синагога во Львове
    Эдуард Долинский, facebook
    Оскверненная синагога во Львове

    В то же время в горсовете Львова заявили, что осуждают акты вандализма в отношении евреев.

    "Мы строго осуждаем акты вандализма, которые произошли во Львове. Виновные должны быть привлечены к ответственности. Обращаемся к правоохранительным органам, чтобы максимально оперативно расследовать эти действия. Львов всегда был, есть и будет городом толерантным", — заявил заместитель городского головы Львова по вопросам развития Андрей Москаленко.

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