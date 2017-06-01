Кличко: заложниками спора между монополистами стали десятки тысяч семей

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. На сегодняшний день десятки тысяч семей киевлян стали заложниками финансовых взаимоотношений двух монополистов — "Нафтогаза" и "Киевэнерго", заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в начале заседания Киевсовета.

Ранее пресс-служба "Укртрансгаза" сообщила, что давление газа на двух киевских ТЭЦ, которые принадлежат компании "Киевэнерго", упало из-за долгов компании перед "Укртрансгазом", вследствие чего жителям Киева отключают горячую воду.

Пока государство не проведет взаиморасчеты с тепло- и газоснабжающими предприятиями, должен быть внедрен мораторий на отключение от газоснабжения объектов, обеспечивающих жителей Киева необходимыми коммунальными услугами, сказал Кличко.

"Все вы знаете о сложной ситуации, сложившейся с горячим водоснабжением в городе. И причина — уже не только гидравлические испытания. В столице остановили газоснабжение ТЭЦ-6, которая обеспечивает теплоэнергией Деснянский район Киева. Я обратился к правительству с тем, чтобы решить эту проблему — ввести мораторий на прекращение энергоснабжения стратегических объектов, обеспечивающих население жизненно важными услугами ", — приводит слова мэра пресс-служба КГГА.

Он отметил, что отключение теплоэлектроцентрали осуществлено "Укртрансгазом" — дочерним предприятием НАК "Нафтогаз" в связи с задолженностью "Киевэнерго" за транспортировку природного газа. Сумма долга превышает 370 млн грн, из которых 108 млн грн — непрофинансированные из государственного бюджета субсидии и льготы.

"Сегодня десятки тысяч семей киевлян стали заложниками финансовых взаимоотношений двух монополистов — "Нафтогаза" и "Киевэнерго", в том числе вызванных долгом госбюджета за предоставленные льготы и субсидии, а также разницу в тарифах. Тысячи домов остались без горячей воды, при том, что большинство киевлян продолжает своевременно платить за коммунальные услуги и заслуживает их надлежащее предоставление, — отметил Кличко.

"Я обратился к правительству с тем, чтобы немедленно урегулировать ситуацию, — поручить "Нафтогазу" восстановить энергоснабжение ТЭЦ. Пока государство не проведет взаиморасчеты с тепло- и газоснабжающими предприятиями, должен быть установлен мораторий на отключение от газоснабжения объектов, обеспечивающих жителей Киева необходимыми коммунальными услугами", — добавил мэр.

Напомним, ТЭЦ-6 обслуживает потребителей преимущественно Оболонского, Деснянского, Днепровского, Подольского и Шевченковского районов Киева.