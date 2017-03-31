"Пикачу, где хочу". По центру Киева прошли супергерои

В Украине в пятницу впервые состоялась акция "День супергероя". Организаторы фестиваля решили собрать всех известных супергероев мира, чтобы "показать свою настоящую натуру и открыть миру истинные имена".

В середине марта на официальном портале президента Украины была опубликована петиция о признании Дня косплея и супергероев на всеукраинском уровне. Автор петиции обратился к главе страны с просьбой сделать 31 марта профессиональным праздником супергероев и косплееров Украины. В тексте петиции он объясняет значимость тех и других для общества.

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"В нашей стране очень много профессиональных праздников: День юриста, День студента. Поэтому лучшим подарком для людей, которые ежедневно спасают мир, будет принятие такого праздника, как День супергероя. Когда каждый человек, независимо от возраста и пола, сможет изменить мир к лучшему", — говорится на сайте организатора акции.