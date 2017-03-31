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    Фотоленты

    "Пикачу, где хочу". По центру Киева прошли супергерои

    (обновлено: )11350
    «День супергероя» в Киеве
    «День супергероя» в Киеве
    «День супергероя» в Киеве
    «День супергероя» в Киеве
    «День супергероя» в Киеве
    «День супергероя» в Киеве
    «День супергероя» в Киеве
    «День супергероя» в Киеве
    «День супергероя» в Киеве
    «День супергероя» в Киеве
    «День супергероя» в Киеве
    «День супергероя» в Киеве
    «День супергероя» в Киеве
    «День супергероя» в Киеве
    «День супергероя» в Киеве
    «День супергероя» в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    «День супергероя» в Киеве
    «День супергероя» в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    «День супергероя» в Киеве
    «День супергероя» в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    «День супергероя» в Киеве
    «День супергероя» в Киеве
    РИА Новости/Аврора Евгений Котенко
    «День супергероя» в Киеве
    «День супергероя» в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    «День супергероя» в Киеве
    «День супергероя» в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    «День супергероя» в Киеве
    «День супергероя» в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    «День супергероя» в Киеве
    «День супергероя» в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    «День супергероя» в Киеве
    «День супергероя» в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    «День супергероя» в Киеве
    «День супергероя» в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    «День супергероя» в Киеве
    «День супергероя» в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    «День супергероя» в Киеве
    «День супергероя» в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    «День супергероя» в Киеве
    «День супергероя» в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    «День супергероя» в Киеве
    «День супергероя» в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    «День супергероя» в Киеве

    В Украине в пятницу впервые состоялась акция "День супергероя". Организаторы фестиваля решили собрать всех известных супергероев мира, чтобы "показать свою настоящую натуру и открыть миру истинные имена".

    В середине марта на официальном портале президента Украины была опубликована петиция о признании Дня косплея и супергероев на всеукраинском уровне. Автор петиции обратился к главе страны с просьбой сделать 31 марта профессиональным праздником супергероев и косплееров Украины. В тексте петиции он объясняет значимость тех и других для общества.

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    "В нашей стране очень много профессиональных праздников: День юриста, День студента. Поэтому лучшим подарком для людей, которые ежедневно спасают мир, будет принятие такого праздника, как День супергероя. Когда каждый человек, независимо от возраста и пола, сможет изменить мир к лучшему", — говорится на сайте организатора акции.

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