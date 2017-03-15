Митинг под "Сбербанком" в Днепре: активисты зацементировали вход

В Днепре около 50 активистов партии "Национальный корпус" митингуют у офиса "Сбербанка". Молодые люди привезли бетонные блоки, с помощью которых перекрыли вход в банк. Позже принялись их цементировать, сообщает Информатор.

По данным издания, внутри "Сбербанка" находились работники банка, которые не могли самостоятельно покинуть здание и были эвакуированы полицейскими.

В понедельник члены партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", заложили бетонными блоками вход в здание, где размещен офис "дочки" "Сбербанка" в Киеве. Также они заблокировали мешками с песком въезд во двор и расписали антироссийскими лозунгами здание банка. Таким образом они добиваются прекращения работы "Сбербанка" в Украине. Пресс-служба "Сбербанка" в Украине сообщила, что обратилась в правоохранительные органы в связи с тем, что активисты заложили бетонными блоками вход в их центральный офис в Киеве.

"Сбербанк" с 7 марта начал обслуживать граждан по паспортам самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с чем Киев категорически не согласен. В Нацбанке Украины заявили, что готовы инициировать применение санкций к украинской "дочке" "Сбербанка", если подтвердится информация об обслуживании российским банком по паспортам самопровозглашенных республик. В НБУ отметили, что, в соответствии с законом Украины "О санкциях", решение о применении санкций в отношении отдельных юридических лиц принимаются СНБО и вводятся в действие указом президента.

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Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, власти руководствовались исключительно гуманитарными соображениями.