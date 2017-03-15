наверх
15.03.201715:49
Курсы валют НБУ
  • EUR28.60- 0.08
  • USD26.90+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Митинг под "Сбербанком" в Днепре: активисты зацементировали вход

    Тема:

    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ (99)

    (обновлено: )67707
    Митинг под Сбербанком России в Днепре
    Митинг под Сбербанком России в Днепре
    Митинг под Сбербанком России в Днепре
    Митинг под Сбербанком России в Днепре
    Митинг под Сбербанком России в Днепре
    Митинг под Сбербанком России в Днепре
    Митинг под Сбербанком России в Днепре
    Митинг под Сбербанком России в Днепре
    Митинг под Сбербанком России в Днепре
    Митинг под Сбербанком России в Днепре
    Митинг под Сбербанком России в Днепре
    Митинг под Сбербанком России в Днепре
    Митинг под Сбербанком России в Днепре
    informator.dp.ua
    Митинг под Сбербанком России в Днепре
    Митинг под Сбербанком России в Днепре
    informator.dp.ua
    Митинг под Сбербанком России в Днепре
    Митинг под Сбербанком России в Днепре
    informator.dp.ua
    Митинг под Сбербанком России в Днепре
    Митинг под Сбербанком России в Днепре
    informator.dp.ua
    Митинг под Сбербанком России в Днепре
    Митинг под Сбербанком России в Днепре
    informator.dp.ua
    Митинг под Сбербанком России в Днепре
    Митинг под Сбербанком России в Днепре
    informator.dp.ua
    Митинг под Сбербанком России в Днепре
    Митинг под Сбербанком России в Днепре
    informator.dp.ua
    Митинг под Сбербанком России в Днепре
    Митинг под Сбербанком России в Днепре
    informator.dp.ua
    Митинг под Сбербанком России в Днепре
    Митинг под Сбербанком России в Днепре
    informator.dp.ua
    Митинг под Сбербанком России в Днепре
    Митинг под Сбербанком России в Днепре
    informator.dp.ua
    Митинг под Сбербанком России в Днепре
    Митинг под Сбербанком России в Днепре
    informator.dp.ua

    Рекомендуем

    Митинг под ВРМитинг у Рады: "Заставим власть работать честно"12:28 15.03.2017
    Трибуну Рады заблокировали силовикиКонфликт с Парасюком. Трибуна Рады в осаде силовиков11:44 15.03.2017
    Снегопад в СШАВ ожидании весны: мощный снежный шторм в США10:52 15.03.2017
    Столкновения во время вече в поддержку блокады в Донбассе на Майдане в КиевеВече на Майдане. Досталось всем: полиции, "Альфа-Банку", Ахметову и Roshen05:43 15.03.2017
    На Крещатике противники разгона блокады Донбасса разгромили Альфа-банкПогром "Альфа-банка" в центре Киева22:26 14.03.2017
    День украинского добровольца в КиевеФотоитоги 14 марта: День добровольца, пикет у Рады и АП, учения НАТО близ Украины17:32 14.03.2017
    День украинского добровольца в КиевеДень украинского добровольца в Киеве16:07 14.03.2017
    Серия фотоколлажей о моделях Сиднея ПраватитинаФэшн-эксперимент модного блогера взорвал соцсети15:12 14.03.2017
    Снежная буря в СШАНью-Йорк в снежном плену13:27 14.03.2017
    Все фотоленты
    Митинг под Сбербанком России в Днепре

    В Днепре около 50 активистов партии "Национальный корпус" митингуют у офиса "Сбербанка". Молодые люди привезли бетонные блоки, с помощью которых перекрыли вход в банк. Позже принялись их цементировать, сообщает Информатор.

    Исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко
    RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк
    Устенко о закрытии "Сбербанка": а кто заплатит за этот банкет?

    По данным издания, внутри "Сбербанка" находились работники банка, которые не могли самостоятельно покинуть здание и были эвакуированы полицейскими.

    В понедельник члены партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", заложили бетонными блоками вход в здание, где размещен офис "дочки" "Сбербанка" в Киеве. Также они заблокировали мешками с песком въезд во двор и расписали антироссийскими лозунгами здание банка. Таким образом они добиваются прекращения работы "Сбербанка" в Украине. Пресс-служба "Сбербанка" в Украине сообщила, что обратилась в правоохранительные органы в связи с тем, что активисты заложили бетонными блоками вход в их центральный офис в Киеве.

    "Сбербанк" с 7 марта начал обслуживать граждан по паспортам самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с чем Киев категорически не согласен. В Нацбанке Украины заявили, что готовы инициировать применение санкций к украинской "дочке" "Сбербанка", если подтвердится информация об обслуживании российским банком по паспортам самопровозглашенных республик. В НБУ отметили, что, в соответствии с законом Украины "О санкциях", решение о применении санкций в отношении отдельных юридических лиц принимаются СНБО и вводятся в действие указом президента.

    Читайте также: "Азов" провел "кровавый" пикет отделения "Сбербанка России" в Киеве

    Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, власти руководствовались исключительно гуманитарными соображениями.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки