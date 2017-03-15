"Сбербанк" ограничил выдачу наличных до 30 тыс грн в сутки

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. ПАО "Сбербанк" с 15 марта ввел временный лимит на выдачу наличных денежных средств с текущих счетов физических лиц через кассы до 30 тыс. грн в сутки на одного клиента. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Такие меры были приняты в связи с "неправомерными действиями третьих лиц по блокировке головного офиса ПАО "Сбербанк", причинением физического ущерба банкоматам банка, что повлекло за собой нарушение графиков инкассации отделений/банкоматов".

В то же время депозитные сертификаты будут выдаваться без ограничений через кассы банка.

"Срочные вклады физических лиц выдаются без применения комиссии за снятие наличности, однако объем выдачи средств равен установленному временному лимиту по снятию наличных средств с текущих счетов", – добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что радикалы повредили банкоматы в различных регионах Украины, залив их монтажной пеной и заклеив экраны. Кроме того, центральный офис "Сбербанка" в Украине, в котором также расположено отделение, уже два дня заблокирован радикалами, которые добиваются закрытия учреждения.