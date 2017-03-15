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    Песков: нападки на "Сбербанк" показывают, что в Украине опасно работать

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    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ (94)

    (обновлено: )45
    Говоря о том, будет ли Кремль рекомендовать "Сбербанку" закрыть свои отделения в Украине, в случае ухудшения ситуации, Песков ответил, что пока не может дать ответ на такой вопрос.
    Блокирование работы Сбербанка в Украине на улице Владимирская
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 мар – РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нападки на отделения банков РФ в Киеве показывают всему миру, что в Украине опасно работать; также в Кремле не понимают нежелание или неспособность украинских силовиков воспрепятствовать вандализму против "дочек" российских банков, однако власти РФ надеются, что Украина обеспечит безопасность сотрудников и имущества российских финансово-кредитных организаций.

    Ранее противники отношений с РФ повредили банкоматы в различных регионах Украины, залив их монтажной пеной и заклеив экраны. Кроме того, в понедельник члены партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", заложили бетонными блоками вход в здание, где размещен офис "дочки" "Сбербанка" в Киеве. Также они заблокировали мешками с песком въезд во двор и расписали антироссийскими лозунгами здание банка. Таким образом они добиваются прекращения работы "Сбербанка" в Украине. Сотрудники банка обратились к президенту Петру Порошенко с призывом вмешаться в ситуацию и принять срочные меры для восстановления работы одного из крупнейших коммерческих банков в Украине.

    "Безусловно, мы с большой озабоченностью наблюдаем за тем, в каких условиях приходится работать дочерним финансово-кредитным организациям на Украине. Мы считаем, что, конечно, подобная ситуация, она абсолютно уничтожает вообще инвестиционный климат на Украине, она всему миру показывает, что сейчас очень опасно и вряд ли, наверное, экономически целесообразно работать на территории Украины, тем более, что опасно просто в физическом и материальном плане", — сказал журналистам Песков на просьбу прокомментировать ситуацию в Украине, где блокируется работа "дочки" "Сбербанка", и отвечая на вопрос о том, есть ли опасения за работу дочерних структур компании.

    "Мы выражаем непонимание в связи с неспособностью или нежеланием правоохранительных органов Украины воспрепятствовать радикальным элементам, тождественным вандализму в отношении наших банков. Мы все-таки надеемся, что безопасность имущества, а главное тех, кто является сотрудниками этих финансовых организаций, будет обеспечена", — добавил он.

    Отвечая на вопрос о возможной реакции со стороны Кремля, Песков заявил: "Давайте посмотрим, как будет развиваться ситуация, гипотетически рассуждать вряд ли необходимо".

    "Однозначно, что мы очень внимательно и с большой обеспокоенностью наблюдаем за происходящим в Киеве", — сказал он.

    Говоря о том, будет ли Кремль рекомендовать "Сбербанку" закрыть свои отделения в Украине, в случае ухудшения ситуации, Песков ответил, что пока не может дать ответ на такой вопрос.

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