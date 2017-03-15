Устенко о закрытии "Сбербанка": а кто заплатит за этот банкет?

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ожидает от Совета национальной безопасности и обороны Украины рассмотрения в среду, 15 марта, вопроса о прекращении деятельности "Сбербанка России" в Украине.

"Я действительно считаю, что российские банки не могут работать в Украине в таких условиях, особенно государственные банки, которым является "Сбербанк России", — заявил Аваков в эфире телеканала "ZIK".

"Сбербанк" с 7 марта начал обслуживать граждан по паспортам самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с чем Киев категорически не согласен. В Нацбанке Украины заявили, что готовы инициировать применение санкций к украинской "дочке" "Сбербанка", если подтвердится информация об обслуживании российским банком по паспортам самопровозглашенных республик. В НБУ отметили, что, в соответствии с законом Украины "О санкциях", решение о применении санкций в отношении отдельных юридических лиц принимаются СНБО и вводятся в действие указом президента.

Вместе с тем, сам "Сбербанк России", ключевым собственником которого является центральный банк РФ, заявил о строгом соблюдении в своей работе международного законодательства и законодательства Украины.

10 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство готово принять все зависящие от него решения в отношении "Сбербанка России" в случае, если подтвердится информация о финансировании через этот банк так называемых народных республик "ЛНР" и "ДНР".

"Банки с российскими корнями сегодня контролируют около 10% украинской банковской системы, и когда говорят о закрытии этих банков, я бы в этом случае помнил несколько важных вещей. Первое, это то, что, несмотря на российские корни этих банков, они являются абсолютно правомерными субъектами украинской экономической жизни: они зарегистрированы в Украине, они работают в Украине и выполняют все требования, которые есть к этим банкам в Украине согласно украинскому законодательству. Так что это — украинские банки, корни которых в близкой загранице", — сказал экономист, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко в комментарии РИА Новости Украина.

Эксперт напомнил, что из 3,35 млрд долларов инвестиций, которые в прошлом году зашли в Украину, большая часть не были инвестициями "по любви" — 70% этих денег зашло в украинский банковский сектор, и были фактически "любовью по принуждению".

"Деньги давали только для того, чтобы эти банки не утонули, и давали эти деньги иностранцы только потому, что оказывались перед выбором – либо утопить свой банк в Украине, либо вливать в него дополнительный капитал.



Чего нельзя было сказать по поводу украинских владельцев банков, которые достаточно серьезно рассчитывали на помощь со стороны государства и показали абсолютно патернационалистский подход. И это было странно, они вели бизнес, получали прибыль, но когда речь зашла о том, что надо вкладывать дополнительно деньги в свой банк, никто из них особенно этого не хотел сделать, тем более не хотел продавать свою последнюю рубашку, пересаживаться на более дешевый автомобиль, распродавать яхты и свои самолеты – они рассчитывали на государство. И государство, где могло, пыталось дополнительно рекапитализировать банки. А могло оно это делать только по крупным системным банкам, остальные его если и интересовали, то в меньшей степени. Так что вкладывали свои деньги все иностранные банки, в том числе и российские", — сказал Устенко.

Второе, что нужно помнить, считает экономист, – политически можно сделать все, что угодно, но вопрос в экономических последствиях.

"Экономические последствия при закрытии даже одного, даже двух банков, учитывая, что эти банки являются в принципе системными банками, потому что они достаточно большие, может привести к немедленному увеличению напряжения на банковском рынке. И после того, когда доверие к банковской системе в Украине находится на достаточно низком уровне — мы наблюдали и отток депозитов в прошлое время, и когда мы наблюдали резкое изменение структуры депозитов, когда начали меньше доверять гривне, и когда большая часть депозитов находится в иностранной валюте — закрытие любого крупного банка просто еще больше снизит уровень доверия в банковском секторе", - прогнозирует эксперт.

Экономист напомнил, что никакой банк не плавает сам по себе – он является частью одной большой банковской системы.

"Закрытие одного банка неизбежно будет приводить к проблемам в его окружении – в других банках. А если речь идет о крупном системном банке, оно может приводить к более серьезным катаклизмам. Удар по банковской системе неизбежно приведет к дополнительному негативному импульсу для всей украинской экономики. Когда ты не кредитуешь, когда у тебя низкий уровень доверия, с одной стороны, от вкладчиков, а с другой стороны — банки друг другу не доверяют и не доверяют заемщикам, то глупо ожидать, что экономика вдруг получит какой-то дополнительный позитивный сигнал или нейтрально будет реагировать на закрытие банка. Скорее всего, сигнал будет идти со знаком "минус". Поэтому это может иметь достаточно тяжелые последствия для экономики", - считает Устенко.

Кроме того, отметил экономист, возникает не менее важный вопрос: "кто будет платить за банкет?".

"Если предположить, что вдруг мы закрываем какие-то иностранные, в том числе российские банки, то на кого повесят их долги, которые у них есть, например, перед населением, перед своими депозитариями? Речь идет о десятках миллиардах гривен. Получается, что ты вешаешь это на государство. А кто будет проплачивать? Фонд гарантирования вкладов? У него нет таких денег, он и так уже работает фактически с огромным скрипом, дополнительные для него деньги, которые нужно будет выплачивать вкладчикам (а ведь перед вкладчиками придется выполнять свои обязательства) на кого перевесят? Снова перевесят на плечи налогоплательщиков, которым в прошлом году купили на 5 миллиардов долларов "ПриватБанк"? Давайте на них еще повесим пару миллиардов долларов? Это просто ужас – на украинских налогоплательщиков, по-моему, можно вешать, по-моему, все, что угодно, и они все это будут смиренно сносить!" - заключил Устенко.