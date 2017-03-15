СНБО рассматривает введение санкций к "Сбербанку" - ТВ

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Заседание Совета национальной безопасности Украины, на котором планируют рассмотреть вопрос введения санкций к "дочке" "Сбербанка", запланировано на утро среды, сообщает телеканал "112 Украина".

Согласно сообщению, заседание должно было начаться в 9.30.

"На заседании СНБО планируют обсудить санкции против "Сбербанка" в Украине", — говорится в сообщении.

"Сбербанк" с 7 марта начал обслуживать граждан по паспортам самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с чем Киев категорически не согласен. В Нацбанке Украины заявили, что готовы инициировать применение санкций к украинской "дочке" "Сбербанка", если подтвердится информация об обслуживании российским банком по паспортам самопровозглашенных республик.

В НБУ отметили, что, в соответствии с законом Украины "О санкциях", решение о применении санкций в отношении отдельных юридических лиц принимаются СНБО и вводятся в действие указом президента.

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Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах.

В среду, 15 марта, "Сбербанк" ввел временный лимит на выдачу наличных денежных средств с текущих счетов физических лиц через кассы до 30 тысяч грн в сутки на одного клиента.