Гривна может обвалиться из-за санкций против "Сбербанка" - Медведчук

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Гривна может обвалиться из-за возможных санкций против украинской "дочки" "Сбербанка" считает лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук.

Глава МВД Украины ранее заявил, что президент Украины Петр Порошенко в ближайшие дни собирает заседание Совета нацбезопасности и обороны, на котором планируется рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении украинской "дочки" "Сбербанка" из-за обслуживания материнским банком клиентов по паспортам самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

"Понятно, что именно они и пострадают в результате официальных санкций или незаконных провокаций "активистов". И нет никакой гарантии, что средства, выводимые из украинских "дочек" российских банков, не хлынут на валютный рынок и не обвалят в очередной раз гривну. Усилив и без того катастрофическое обнищание основной массы населения", — приводятся слова Медведчука на сайте "Украинского выбора".

По его словам, на территории Украины российских банков нет, здесь действуют их дочерние структуры, которые являются украинскими банками с участием российского капитала и функционируют полностью в украинском правовом поле. Как отметил Медведчук, основная часть иностранных инвестиций в прошлом году – это "средства, направленные российскими банками для докапитализации своих украинских "дочек".

"И если они не нарушают украинское законодательство и соблюдают требования НБУ (Нацбанка Украины), то никакие санкции к ним применены быть не могут. Разумеется, мы имеем в виду правовые санкции. Разбойные действия псевдопатриотов, угрожающих силовыми акциями, к сожалению, вполне возможны", — добавил он.

Как заявил Медведчук, никаких доказательств, что в украинских "дочках" российских банков признали документы отдельных районов Донецкой и Луганской областей, пока нет. "Сами банки подобную информацию опровергают", — отметил он.

В понедельник члены партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", заложили бетонными блоками вход в здание, где размещен офис "дочки" "Сбербанка" в Киеве. Также они заблокировали мешками с песком въезд во двор и расписали антироссийскими лозунгами здание банка. Таким образом они добиваются прекращения работы "Сбербанка" в Украине. Пресс-служба "Сбербанка" в Украине сообщила, что обратилась в правоохранительные органы в связи с тем, что активисты заложили бетонными блоками вход в их центральный офис в Киеве.

"Сбербанк" с 7 марта начал обслуживать граждан по паспортам самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с чем Киев категорически не согласен. В Нацбанке Украины заявили, что готовы инициировать применение санкций к украинской "дочке" "Сбербанка", если подтвердится информация об обслуживании российским банком по паспортам самопровозглашенных республик. В НБУ отметили, что, в соответствии с законом Украины "О санкциях", решение о применении санкций в отношении отдельных юридических лиц принимаются СНБО и вводятся в действие указом президента.

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Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, власти руководствовались исключительно гуманитарными соображениями.