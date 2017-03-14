"Сбербанк" призывает Порошенко принять меры для полноценной работы банка

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Трудовой коллектив "Сбербанка" в Украине призывает президента страны Петра Порошенко принять срочные меры для восстановления конституционных прав клиентов и сотрудников, полноценной работы банка, работу которого блокируют представители "Национального корпуса", говорится в письме коллектива в адрес президента.

"Трудовой коллектив ПАО "Сбербанк" призывает вас принять срочные меры для восстановления конституционных прав клиентов и сотрудников, полноценной работы одного из ведущих коммерческих банков Украины", — говорится в письме, которым располагает РИА Новости.

В письме отмечается, что "Сбербанк" является одним из крупнейших коммерческих банков в Украине и осуществляет свою деятельность на основании лицензии Нацбанка, "строго в рамках украинского законодательства, что подтверждают многочисленные проверки регулятора и контролирующих органов".

Как подчеркнул коллектив, 13 марта неизвестные заблокировали вход в центральный офис в Киеве и более 400 сотрудников в здании банка. Во вторник они продолжают блокировать здание и не допускают сотрудников к рабочим местам, а клиентов – к осуществлению банковских операций.

"Коллектив ПАО "Сбербанк" решительно осуждает сознательный подрыв деятельности банка, нарушение конституционных прав и личной свободы украинских граждан, которые являются клиентами и сотрудниками банка. По факту данных нарушений банк неоднократно обращался в правоохранительные органы", — указывается в сообщении.

По данным сотрудников, реакции правоохранителей в отношении нарушителей не было. Игнорирование закона влияет не только на работу банка, но и на весь банковский сектор Украины, считает коллектив.

В понедельник члены партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", заложили бетонными блоками вход в здание, где размещен офис "дочки" "Сбербанка" в Киеве. Также они заблокировали мешками с песком въезд во двор и расписали антироссийскими лозунгами здание банка. Таким образом они добиваются прекращения работы "Сбербанка" в Украине. Пресс-служба "Сбербанка" в Украине сообщила, что обратилась в правоохранительные органы в связи с тем, что активисты заложили бетонными блоками вход в их центральный офис в Киеве.

"Сбербанк" с 7 марта начал обслуживать граждан по паспортам самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с чем Киев категорически не согласен. В Нацбанке Украины заявили, что готовы инициировать применение санкций к украинской "дочке" "Сбербанка", если подтвердится информация об обслуживании российским банком по паспортам самопровозглашенных республик. В НБУ отметили, что, в соответствии с законом Украины "О санкциях", решение о применении санкций в отношении отдельных юридических лиц принимаются СНБО и вводятся в действие указом президента.

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