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    Ситуация в Песках: разрушения и заброшенность

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (784)

    (обновлено: )169
    Ситуация в Песках
    Ситуация в Песках
    Ситуация в Песках
    Ситуация в Песках
    Ситуация в Песках
    Ситуация в Песках
    Ситуация в Песках
    Ситуация в Песках
    Ситуация в Песках
    Ситуация в Песках
    Ситуация в Песках
    Ситуация в Песках
    Ситуация в Песках
    Ситуация в Песках
    Ситуация в Песках
    Facebook Богдана Масляка
    Ситуация в Песках
    Ситуация в Песках
    Facebook Богдана Масляка
    Ситуация в Песках
    Ситуация в Песках
    Facebook Богдана Масляка
    Ситуация в Песках
    Ситуация в Песках
    Facebook Богдана Масляка
    Ситуация в Песках
    Ситуация в Песках
    Facebook Богдана Масляка
    Ситуация в Песках
    Ситуация в Песках
    Facebook Богдана Масляка
    Ситуация в Песках
    Ситуация в Песках
    Facebook Богдана Масляка
    Ситуация в Песках
    Ситуация в Песках
    Facebook Богдана Масляка
    Ситуация в Песках
    Ситуация в Песках
    Facebook Богдана Масляка
    Ситуация в Песках
    Ситуация в Песках
    Facebook Богдана Масляка
    Ситуация в Песках
    Ситуация в Песках
    Facebook Богдана Масляка
    Ситуация в Песках
    Ситуация в Песках
    Facebook Богдана Масляка
    Ситуация в Песках
    Ситуация в Песках
    Facebook Богдана Масляка

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    Ситуация в Песках

    В сети появились фотографии из поселка Пески под Донецком, который практически полностью разрушен в результате боевых действий.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

    Читайте также: Треугольник Донбасс — Украина — РФ до и после 18 февраля

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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