Песков: 700 танков в ДНР не от РФ, это неподконтрольная территория Украины

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. По официальным каналам никакие добровольцы не направляются в зону внутреннего конфликта в Украине, Россия также не поставляет туда танки – это Украина, хоть и районы, неподконтрольные Киеву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Как вы знаете, по официальным каналам никакие добровольцы туда не отправляются. Вместе с тем, естественно, мы знаем, что есть граждане России, которые в добровольном порядке отправляются в регион для защиты людей от агрессивных действий Вооруженных сил Украины", — ответил Песков на просьбу журналиста прокомментировать слова депутата Госдумы РФ Сергея Железняка в эфире программы "60 минут" о том, что в Украину отправятся новые добровольцы для участия в боевых действиях.

"Наверное, вы можете с одинаковым эффектом спросить и Москву, и Киев, откуда там танки — тут я не располагаю информацией абсолютно. Я вам только могу сказать, что, естественно, не от России… Это все-таки Украина — это районы, неподконтрольные Киеву, но это же Украина, несмотря на то, что Киев старательно отторгает эти регион — поэтому надо, наверное, спрашивать, почему такая ситуация сложилась. Именно нужно спрашивать у Киева, почему по-прежнему происходит такая серьезная пробуксовка с реализацией минских договоренностей", — заявил Песков в ответ на вопрос, откуда на вооружении в самопровозглашенной ДНР 700 танков.

Ранее СМИ сообщали, что в неконтролируемой части Донбасса на вооружении находится 700 танков, что якобы в три раза больше, чем у вооруженных сил Украины.

С конца января ситуация в Донбассе резко обострилась. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители из-за обстрелов города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

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Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.