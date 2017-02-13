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    Россия

    Песков об иске Украины в ВТО: РФ защитит свои интересы

    (обновлено: )39930
    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что есть предусмотренные международным правом методы и способы защиты интересов РФ, которые будут применяться в конкретном случае.
    Дмитрий Песков. Архивное фото
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    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Россия будет применять предусмотренные международным правом способы защиты в связи иском Украины в ВТО по ограничению транзита через территорию РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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    Украина 9 февраля направила во Всемирную торговую организацию требование сформировать панель арбитров по вопросу ограничения транзита по территории России в третьи страны.

    "Существуют предусмотренные международным правом методы и способы защиты интересов РФ, которые будут применяться в данном случае, ровно как и в других аналогичных", — сказал Песков.

    "Здесь какие-то эвентуальные рассуждения вряд ли уместны", — добавил он, отвечая на вопрос о возможных последствиях для РФ в связи с иском Украины в ВТО по поводу ограничения транзита через Россию.

    В сентябре прошлого года Киев направил в ВТО запрос на проведение консультаций с РФ по поводу ограничения транзита украинских товаров, который был введен с 1 января 2016 года. Консультации были запланированы на 10 ноября. По словам заместителя министра экономического развития и торговли, торгового представителя Украины Наталии Микольской, эти консультации не дали ожидаемого результата, в связи с чем Киев заявил о намерении добиваться создания панели арбитров ВТО по данному вопросу.

    С 1 июля 2016 года, согласно указу президента РФ, был введен запрет на транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки из Украины в Казахстан и Киргизию товаров, в отношении которых в РФ применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от "нуля", а также товаров, включенных в "санкционный" перечень. Киев обвинил РФ в блокировании транзита украинских товаров по российской территории и нарушении норм ВТО.

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