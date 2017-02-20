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    "Зажги огонь памяти". Киев вспоминает погибших на Майдане

    Тема:

    Годовщина Майдана: митинги и столкновения (86)

    (обновлено: )8702
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева.

    В центре Киева проходит акция памяти Героев Небесной сотни "Зажги огонь памяти".

    В Киеве 18-22 февраля проходят массовые акции, приуроченные к памятным дням по погибшим на Майдане в 2014 году, организаторы заявили участие в мероприятиях 196 тысяч человек.

    Смотрите также: Третья годовщина Майдана. Акции и митинги в центре Киева

    В центральной части столицы усилена охрана общественного порядка, в правительственном квартале в Киеве дежурят несколько сотен полицейских и бойцов Национальной гвардии. Кроме того, силовики установили кордон на улице Банковой, где расположена Администрация президента Украины и не пускают туда никого. За кордоном силовиков стоят несколько десятков полицейских автобусов и автомобилей Нацгвардии. 

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