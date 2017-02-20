"Зажги огонь памяти". Киев вспоминает погибших на Майдане

В центре Киева проходит акция памяти Героев Небесной сотни "Зажги огонь памяти".

В Киеве 18-22 февраля проходят массовые акции, приуроченные к памятным дням по погибшим на Майдане в 2014 году, организаторы заявили участие в мероприятиях 196 тысяч человек.

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В центральной части столицы усилена охрана общественного порядка, в правительственном квартале в Киеве дежурят несколько сотен полицейских и бойцов Национальной гвардии. Кроме того, силовики установили кордон на улице Банковой, где расположена Администрация президента Украины и не пускают туда никого. За кордоном силовиков стоят несколько десятков полицейских автобусов и автомобилей Нацгвардии.