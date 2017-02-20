Третья годовщина Майдана. Акции и митинги в центре Киева

Массовые акции, приуроченные к третьей годовщине трагических событий в ходе Революции достоинства в феврале 2014 года, проходят в Киеве в субботу в Киеве.

Столичная мэрия сообщила, что ряд организаций подали более 30 заявок на проведение массовых акций с участием свыше 200 тысяч человек в центральной части Киева 18-22 февраля. Запланированы многочисленные памятные шествия, марши, вече, митинги и акции протеста.

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Главная киевская площадь - Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния вооруженных силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

Ответственность за смерть более 100 человек власти возложили на беглого экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники ныне расформированного спецподразделения МВД "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.