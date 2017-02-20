наверх
20.02.201718:01
Курсы валют НБУ
  • EUR28.78+ 0.03
  • USD27.03+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Общество

    Молодые люди в спортивных костюмах собираются в центре Киева - СМИ

    Тема:

    Годовщина Майдана: митинги и столкновения (80)

    (обновлено: )68350
    По информации СМИ, молодые люди в спортивных костюмах и темных шапочках собираются группками у метро "Крещатик" в ходе годовщины Евромайдана.
    Титушки в центре Киева
    Анатолий Бурбеза, facebook

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Группы молодых людей в спортивных костюмах и темных шапочках начали собираться во второй половине дня в понедельник в центре Киева, передает издание "Страна" со ссылкой на корреспондента с места событий.

    Столкновения между правоохранителями и митингующими в центре Киева
    vedomosti-ua.com
    Новый Майдан, демоверсия: соцсети о столкновениях в Киеве

    "Молодые люди в спортивных костюмах и темных шапочках собираются группками у метро "Крещатик", — говорится в сообщении.

    Усиленные наряды полиции патрулируют на площади Независимости и в правительственном квартале города.

    Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния вооруженных силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

    Читайте также — Годовщина Майдана: вопрос безопасности каждого — снова №1

    Ответственность за смерть более 100 человек власти возложили на беглого экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники ныне расформированного спецподразделения МВД "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Политический эксперт Михаил Павлив
    Годовщина Майдана: митинги и столкновения
    Руслан Бортник
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Петр Порошенко
    План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ