Молодые люди в спортивных костюмах собираются в центре Киева - СМИ

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Группы молодых людей в спортивных костюмах и темных шапочках начали собираться во второй половине дня в понедельник в центре Киева, передает издание "Страна" со ссылкой на корреспондента с места событий.

"Молодые люди в спортивных костюмах и темных шапочках собираются группками у метро "Крещатик", — говорится в сообщении.

Усиленные наряды полиции патрулируют на площади Независимости и в правительственном квартале города.

Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния вооруженных силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

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Ответственность за смерть более 100 человек власти возложили на беглого экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники ныне расформированного спецподразделения МВД "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.