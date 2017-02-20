наверх
20.02.201713:30
Курсы валют НБУ
  • EUR28.78+ 0.03
  • USD27.03+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Киев

    Более 6 тыс правоохранителей дежурят в центре Киева

    Тема:

    Годовщина Майдана: митинги и столкновения (72)

    (обновлено: )5710
    Пресс-служба полиции Киева сообщает, что правоохранители проверяют участников акций в центре столицы с помощью металлодетекторов и ручных металлоискателей.
    Правоохранители в центре Киева
    УНИАН

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Более 6 тысяч правоохранителей дежурят в усиленном режиме в центре столицы в связи с годовщиной Евромайдана, участников акций проверяют с помощью металлодетекторов и ручных металлоискателей, сообщила в понедельник пресс-служба полиции Киева.

    Годовщина расстрела Майдана: чествование погибших и требования к власти
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Еще та неделька: ЧП в энергетике, Майдан, блокада Донбасса и прочее

    В Киеве 18-22 февраля проходят массовые акции, приуроченные к памятным дням по погибшим в ходе Евромайдана в 2014 году. В центре Киева в воскресенье в акциях принимали участие несколько сотен человек.

    "Сегодня более 6 тысяч правоохранителей и нацгвардейцев усиленно несут службу в столице в ходе проведения мероприятий по случаю почтения памяти погибших Героев небесной сотни", — говорится в сообщении пресс-службы.

    По данным полиции, для надлежащего обеспечения правопорядка и недопущения любых правонарушений работники органов внутренних дел проверяют участников акций с помощью металлодетекторов и ручных металлоискателей.

    Усиленные наряды полиции патрулируют на площади Независимости и в правительственном квартале города.

    Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния вооруженных силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

    Читайте также — Годовщина Майдана: вопрос безопасности каждого — снова №1

    Ответственность за смерть более 100 человек власти возложили на беглого экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники ныне расформированного спецподразделения МВД "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Олег Березюк. Архивное фото
    Годовщина Майдана: митинги и столкновения
    Верховная Рада. Архивное фото
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Паспорт Донецкой народной республики
    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Петр Порошенко
    План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ