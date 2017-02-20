Более 6 тыс правоохранителей дежурят в центре Киева

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Более 6 тысяч правоохранителей дежурят в усиленном режиме в центре столицы в связи с годовщиной Евромайдана, участников акций проверяют с помощью металлодетекторов и ручных металлоискателей, сообщила в понедельник пресс-служба полиции Киева.

В Киеве 18-22 февраля проходят массовые акции, приуроченные к памятным дням по погибшим в ходе Евромайдана в 2014 году. В центре Киева в воскресенье в акциях принимали участие несколько сотен человек.

"Сегодня более 6 тысяч правоохранителей и нацгвардейцев усиленно несут службу в столице в ходе проведения мероприятий по случаю почтения памяти погибших Героев небесной сотни", — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным полиции, для надлежащего обеспечения правопорядка и недопущения любых правонарушений работники органов внутренних дел проверяют участников акций с помощью металлодетекторов и ручных металлоискателей.

Усиленные наряды полиции патрулируют на площади Независимости и в правительственном квартале города.

Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния вооруженных силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

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